鶴岡市に13日、全国から福祉用具メーカーが集まり、介護現場の人手不足を補う介護ロボットなどが展示されました。



この展示会は福祉用具を扱う事業者で組織する「日本福祉用具供給協会山形県ブロック」が県内で毎年開催しているものです。

鶴岡市に全国から53社の福祉用具メーカーなどが集まりました。

近年、福祉用具で需要が高まっているのが介護現場の人手不足の解消や介護する人の負担を軽減する「介護ロボット」です。





福祉用具 説明「マットレスの下に敷いて利用者の心拍・呼吸をリアルタイムでとれる見守り介護ロボットです。利用者が機器から離れると波形がなくなり3秒間無くなるのを確認するとアラートで知らせる。介護職員の負担軽減で使用してもらうことが多い」会場には利用者の身体の状態を把握したり、徘徊を防いだりするICTを活用した機器が展示されていました。また利用者をネットでつり上げて移動できる福祉用具や電動で高さを変えることができる車いすなど移動時に介護者の負担を軽減するロボットもありました。日本福祉用具供給協会山形県ブロック長 玉津 弘之さん「少子高齢化で人口減少も一層、進んでいくので医療・介護・福祉だけでなく市民全体の中で考えて困ったことを変えるサービスを作り上げ地域を活性化していきたい」会場には災害時のトイレやプライバシーを守る福祉用具も展示され、協会は、高齢者の利用が増えることを見据えた防災用品が必要になってくると話していました。