日本人外交官に情報を提供したなどとしてスパイ罪で有罪判決を受けた中国メディア元幹部の上訴審の判決が言い渡され、一審の懲役7年の判決が維持されました。

北京市の高級人民法院は13日、中国共産党系メディア「光明日報」で論説部の副主任を務めた董郁玉氏に対し、一審の懲役7年を支持する判決を言い渡しました。中国は二審制のため、判決が確定することになります。

董氏は2022年2月、日本大使館の職員と北京市内のホテルで食事をしていた際に拘束されました。去年11月の一審判決では、董氏と接触した日本大使館の職員がスパイ組織の代理人と名指しされていて、金杉憲治駐中国大使は今年3月、「日本の外交官はスパイ組織ではない」との書簡を董氏の家族に送付し、二審の初公判で、董氏の無罪を示す証拠として提出されていました。

董氏の家族は判決後に声明を発表し、「一審の判決では、日本人外交官がスパイ組織の工作員だとする認定について、何も説明がなかった。二審でも、弁護団と日本側の証拠を却下し、裁判所は重大な誤りを正すことを拒否した」と批判しています。

中国外務省の報道官は判決について、「中国は法治国家であり、司法機関は厳格に法律に基づいて事案を処理している」と述べました。