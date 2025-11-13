Æà½ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¸«¤¿¡ÈÀÖ¤¤¸÷¡É¤ÎÀµÂÎ¡¡¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡¡¸åÆüÈ¯³Ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆà½ï¡Ê30¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØMIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2025¡ÙÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤â¤³¤â¤³¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¡ªÁ´¿ÈÇò¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æà½ï
¡¡¡ÖÍÄ¤¤º¢¤Ï¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æà½ï¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¥¹¡¼¥×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É·òµ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢³°¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡ÈÀÖ¤¤¸÷¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤Ë¾®¤µ¤¤Çò¤¤¸÷¤¬²¿¸Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤À¤È»×¤Ã¤ÆËþÂ¤·¤Æ¿²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÀÖ¤¤¸÷¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö³¹Åô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤¤¹þ¤ß¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸÷¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÂÔ¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤«¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Æà½ï¤ÏÀÅ²¬¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÃÝºÙ¹©¤Î¹©·ÝÉÊ¡È½Ù²ÏÃÝÀé¶ÚºÙ¹©¡É¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¹â¤µÌó5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ØMerry KOGEI Tree¡Ù¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿¡£¡ØMerry KOGEI Tree¡Ù¤Ï10Ê¬¤Ë1²ó¡¢²»³Ú¤È¸÷¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¡£12·î25Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÅÀÅô»þ´Ö¤Ï¸á¸å4¡Á11»þ¡£
¡¡¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Æà½ï¤ä¥×¥í¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎËÙÊÆÍºÅÍ¤é¤¬¼«¿È¤Î»×¤¤¤äÇØ·Ê¤ò¤â¤È¤Ë¿¦¿Í¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹©·Ý¥®¥Õ¥È¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£Æà½ï¤ÏÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡ÈÈ¬½÷ÄóÅô¡É¤ÎºîÉÊ¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£
