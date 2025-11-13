大阪で日韓友好コンサート、KARAが万博の余韻さめやらぬ大阪へ 注目のトロット勢も【出演一覧】
万博の余韻さめやらぬ大阪で、日韓国交正常化60周年コンサート『THE HARMONY 60th』が、11月26・27日に開催される。
【画像】日韓国交正常化60周年『THE HARMONY 60th』初日＆2日目の出演者
両国を代表するアーティストたちが世代やジャンルを越え、グランキューブ大阪に集結する。
2日目は、K-POPを代表し日本デビュー15周年を迎えた5人組・KARAが登場する。今夏は『KARASIA：MAGICAL WORLD』と題したJAPAN TOURを開催し日本のファンを虜にしたばかり。日韓友好を祝し、大阪でスペシャルステージを繰り広げる。ヒット曲「ミスター」や「JUMP」などを披露する予定。
このKARAによるスペシャルライブに加え、chayがJ-POP代表としてWelcome Actで競演する。
初日の26日は、韓国歌謡“トロット”と日本の昭和歌謡・演歌による音楽祭「日韓心の歌 秋祭り」が実現する。
韓国からはトロット界のレジェンド 、ソル・ウンドをはじめ、“トロットの神童”として注目され、長い空白期を経て『ミスタートロット3』で優勝し再ブレイクを果たしたキム・ヨンビン、そして当時16歳にして『ミストロット3』で歴代最年少優勝をしたチョン・ソジュが来日する。
日本からは、松崎しげる、藤あや子、韓国でブレイクした実力派・歌心りえ、さらにトロットをテーマにしたオーディションから誕生した4人組・sis/T（シス）が登場する。
チケット一般発売中。12月には日韓両国（BSフジ、TV Chosun）で放送予定。
■日韓国交正常化60周年『THE HARMONY 60th』
1日目
「日韓心の歌 秋祭」
2025年11月26日（水）開場17:45／開演18:30
グランキューブ大阪 5Fメインホール（大阪府）
チケット：8800円（税込）
韓国出演者：ソル・ウンド／キム・ヨンビン／チョン・ソジュ
日本出演者：松崎しげる／藤あや子／歌心りえ／sis/T（シス）
2日目
「KARA Special Live Welcome Act chay」
日程：2025年11月27日(木) 開場17:45／開演18:30
会場：グランキューブ大阪 5Fメインホール（大阪府）
チケット：1万2500円(税込) ※入場年齢制限：3歳以上有料
出演者：KARA／chay
