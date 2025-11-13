ちゃんみな、純白のドレス姿で”正式”な夫婦となったことを報告 2024年7月に結婚発表も「これまでは曖昧な形だったので…」
ラッパーのちゃんみなが13日、自身のSNSを更新し、韓国のラッパー・ASH ISLANDと結婚式を挙げたことを報告。純白のドレス姿を公開した。
【写真】とっても美しい！！…真っ白なドレスを着こなすちゃんみな
ちゃんみなは「ご報告はしていましたが実は私達これまでは曖昧な形だったのです なので改めて」と前置きした上で「この度”正式”に夫婦となりました」と報告した。
純白のウエディングドレスを着飾った自身と、夫のASH ISLANDが祝福を受ける写真を公開しながら「なんか、ちゃんと結婚というものをしました これからも私たち家族を温かく見守っていただけたら嬉しいです」などとつづった。
ちゃんみなは2024年7月にASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告していた。
【写真】とっても美しい！！…真っ白なドレスを着こなすちゃんみな
ちゃんみなは「ご報告はしていましたが実は私達これまでは曖昧な形だったのです なので改めて」と前置きした上で「この度”正式”に夫婦となりました」と報告した。
純白のウエディングドレスを着飾った自身と、夫のASH ISLANDが祝福を受ける写真を公開しながら「なんか、ちゃんと結婚というものをしました これからも私たち家族を温かく見守っていただけたら嬉しいです」などとつづった。
ちゃんみなは2024年7月にASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告していた。