チ・チャンウク「日本での撮影に挑戦したかった」今田美桜とロマコメで共演
ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の今後の配信ラインナップを紹介するイベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」が13日、香港ディズニーランド・ホテルで開催された。数多くの新作の中で注目を集めたのが、韓国のチ・チャンウクと日本の今田美桜という両国の人気俳優がダブル主演を務める新ドラマ『メリーベリーラブ』（仮）だ。
本作は、日本と韓国の共同制作によるロマンティックコメディー。日本の離島を舞台に、完璧すぎる韓国人空間プランナーとベリー(イチゴ)栽培に励む若き“農業女子”の国境を越えた甘酸っぱい恋を描く。チ・チャンウクは日本での初撮影について「キャラクター設定がとても魅力的で、挑戦したくなった。日本とのコラボレーションはきっとおもしろいものになると思った」と期待を寄せ、今田との共演についても「興味があり、とても楽しみにしていた」と笑顔で語った。
【写真】美しすぎる…イベントに登壇したチ・チャンウク＆今田美桜
一方の今田は、チ・チャンウク演じるキャラクターについて「自然の中で少しずつ変わっていく姿がとても素敵。物語が進むほどに見えてくる心の変化を楽しみにしてほしい」とコメント。
会場では、日韓の言語の壁についても質問が飛んだ。チ・チャンウクは、劇中で自身が日本語を十分に話せない設定であることを踏まえ、「最初はぎこちないが、物語が進むにつれて絆が深まり、自然な会話になっていく」と説明。言語だけでなく、役柄として距離が縮まっていく過程も見どころだと明かした。
互いの印象についての質問では、チ・チャンウクが「脚本の修正を重ねるごとに、今田さんが演じるキャラクターとの相性がより良くなっていった。まさにこの作品のヒロインにふさわしい」と称賛。今田も「これまで出演作を拝見してきたが、実際にお会いするとチャーミングで頼もしい方。撮影を引っ張ってくださるお兄さんのような存在」と信頼を語った。
イベントは終始温かな雰囲気に包まれ、2人の和やかな掛け合いからもドラマへの期待が高まるステージとなった。『メリーベリーラブ』（仮）は、2026年の配信に向けて現在撮影が進められている。
【写真】美しすぎる…イベントに登壇したチ・チャンウク＆今田美桜
一方の今田は、チ・チャンウク演じるキャラクターについて「自然の中で少しずつ変わっていく姿がとても素敵。物語が進むほどに見えてくる心の変化を楽しみにしてほしい」とコメント。
会場では、日韓の言語の壁についても質問が飛んだ。チ・チャンウクは、劇中で自身が日本語を十分に話せない設定であることを踏まえ、「最初はぎこちないが、物語が進むにつれて絆が深まり、自然な会話になっていく」と説明。言語だけでなく、役柄として距離が縮まっていく過程も見どころだと明かした。
互いの印象についての質問では、チ・チャンウクが「脚本の修正を重ねるごとに、今田さんが演じるキャラクターとの相性がより良くなっていった。まさにこの作品のヒロインにふさわしい」と称賛。今田も「これまで出演作を拝見してきたが、実際にお会いするとチャーミングで頼もしい方。撮影を引っ張ってくださるお兄さんのような存在」と信頼を語った。
イベントは終始温かな雰囲気に包まれ、2人の和やかな掛け合いからもドラマへの期待が高まるステージとなった。『メリーベリーラブ』（仮）は、2026年の配信に向けて現在撮影が進められている。