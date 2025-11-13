１３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５０．３０ポイント（０．５６％）高の２７０７３．０３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６０．０７ポイント（０．６３％）高の９５９９．０６ポイントと４日続伸した（ハンセン指数は約１カ月ぶり高値）。売買代金は２７０６億７３１０万香港ドル（約５兆３９１８億円）に拡大している（１２日は２３６３億９５２０万香港ドル）。

投資家心理が上向く流れ。史上最長となった米政府機関の一部閉鎖が解除されることや、中国の政策に対する期待感が支えだ。中国の金融政策を巡っては、一部ブローカーが金融緩和先送りの可能性に言及したものの、市場では預金準備率や政策金利の引き下げが依然期待されている。中国指標の発表を前に、指数は小安く推移していたが、引けにかけてプラスに転じた。中国ではあす１４日、１０月の小売売上高や鉱工業生産、１〜１０月の不動産開発投資などが公表される予定。市場コンセンサスでは、前月実績を下回る見通しだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬の上げが目立つ。翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が４．８％高、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．８％高、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が３．２％高で引けた。

非鉄・産金セクターも高い。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が７．５％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が５．５％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が３．９％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が７．６％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．６％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．２％ずつ上昇した。

リチウム採掘や動力電池の銘柄も急伸。江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が１２．１％高、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が１０．２％高、中創新航科技（３９３１／ＨＫ）が８．９％高、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が３．２％高と値を上げた。

半導体セクターも物色される。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．６％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．２％高、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が１．６％高、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が１．５％高で取引を終えた。

半面、マカオ・カジノ株はさえない。澳門博彩ＨＤ（８８０／ＨＫ）が８．１％、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が３．７％、永利澳門（１１２８／ＨＫ）が１．４％、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が１．２％ずつ下落した。澳門博彩が報告した７〜９月期決算は、今年９月の超大型台風１８号（ラガサ）接近で３３時間にわたり全カジノ施設が閉鎖された影響もあり９１％減益と苦戦。セクター全体の売りを誘った。

他の個別株動向では、不動産管理サービスの華潤万象生活（１２０９／ＨＫ）が３．５％安。親会社の華潤置地（１１０９／ＨＫ）が保有する同社株の一部を売却すると発表したことが嫌気された。華潤置地の説明によると、売却資金は土地買収や開発費用、運転資金などに充当する。

本土マーケットは３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７３％高の４０２９．５０ポイントで取引を終了した。素材関連が高い。医薬、産金、不動産、半導体、運輸、消費関連、自動車、インフラ関連の一角なども買われた。半面、通信・メディアは安い。公益や銀行の一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）