【ネコシェフ】レモン×カマンベールの新作サンドクッキーが登場！

北海道産牛乳とレモンを合わせた爽やかなクッキー生地に、カマンベールチーズのチョコをサンドした「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」が、ネコシェフから新登場！サクッとした食感と、レモンの酸味がチーズのコクを引き立てる贅沢な味わいです。見た目も愛らしいネコシェフのパッケージは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。2025年11月21日(金)から全国で順次発売されます。

カマンベール×レモンが生み出す、甘酸っぱいハーモニー

「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」は、北海道産牛乳とレモンを練り込んだクッキーに、カマンベールチーズのチョコをサンド。

チーズ中のカマンベールはなんと73％使用。ひと口食べれば、カマンベールのまろやかなコクとレモンの爽やかな酸味が広がり、上品な余韻が続きます。

サクッと軽やかな食感が心地よく、ティータイムにもぴったりの一品です。

カンロの新作「スノーマロウ」で冬を味わう♡“ショコラ×マシュマロ”が生む雪の世界

可愛いパッケージでギフトにもぴったり♡

森の果実を集めてお菓子づくりに励む“ネコシェフ”が描かれたパッケージは、手元に置いておきたくなる可愛さ。

9個入（税込1,188円）と18個入（税込2,376円）の2サイズ展開で、ちょっとしたお礼や季節の贈り物にもぴったりです。

見た目も味も心ときめくクッキーは、開けた瞬間笑顔がこぼれること間違いなし♪

他にも楽しみたい♡個性豊かなチーズスイーツたち

フィナンシェ イチジク

フィナンシェ（レモンピール入り）

クッキー（カマンベール＆レーズン）

ネコシェフバーガー

ネコシェフでは他にも、チーズと果実のマリアージュを堪能できるスイーツが勢ぞろい。「フィナンシェ イチジク」（5個入1,404円）は、プチプチ弾けるイチジクとカマンベールの芳醇な香りが魅力。

「フィナンシェ（レモンピール入り）」や「クッキー（カマンベール＆レーズン）」、さらに「ネコシェフバーガー」など、見た目も味もユニークなラインナップが揃います。

チーズと果実の優しいハーモニーに癒されて

カマンベールのコクとレモンの爽やかさが絶妙に重なる「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」は、冬のティータイムを特別にしてくれるスイーツ。

ネコシェフが奏でるチーズと果実の物語に、ほっと心が癒されます。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったり。

公式サイトや東京ギフトパレット店で、ネコシェフの世界をぜひ味わってみてください。