【ネコシェフ】レモン×カマンベールの新作サンドクッキーが登場！
北海道産牛乳とレモンを合わせた爽やかなクッキー生地に、カマンベールチーズのチョコをサンドした「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」が、ネコシェフから新登場！サクッとした食感と、レモンの酸味がチーズのコクを引き立てる贅沢な味わいです。見た目も愛らしいネコシェフのパッケージは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。2025年11月21日(金)から全国で順次発売されます。
カマンベール×レモンが生み出す、甘酸っぱいハーモニー
「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」は、北海道産牛乳とレモンを練り込んだクッキーに、カマンベールチーズのチョコをサンド。
チーズ中のカマンベールはなんと73％使用。ひと口食べれば、カマンベールのまろやかなコクとレモンの爽やかな酸味が広がり、上品な余韻が続きます。
サクッと軽やかな食感が心地よく、ティータイムにもぴったりの一品です。
カンロの新作「スノーマロウ」で冬を味わう♡“ショコラ×マシュマロ”が生む雪の世界
可愛いパッケージでギフトにもぴったり♡
森の果実を集めてお菓子づくりに励む“ネコシェフ”が描かれたパッケージは、手元に置いておきたくなる可愛さ。
9個入（税込1,188円）と18個入（税込2,376円）の2サイズ展開で、ちょっとしたお礼や季節の贈り物にもぴったりです。
見た目も味も心ときめくクッキーは、開けた瞬間笑顔がこぼれること間違いなし♪
他にも楽しみたい♡個性豊かなチーズスイーツたち
フィナンシェ イチジク
フィナンシェ（レモンピール入り）
クッキー（カマンベール＆レーズン）
ネコシェフバーガー
ネコシェフでは他にも、チーズと果実のマリアージュを堪能できるスイーツが勢ぞろい。「フィナンシェ イチジク」（5個入1,404円）は、プチプチ弾けるイチジクとカマンベールの芳醇な香りが魅力。
「フィナンシェ（レモンピール入り）」や「クッキー（カマンベール＆レーズン）」、さらに「ネコシェフバーガー」など、見た目も味もユニークなラインナップが揃います。
チーズと果実の優しいハーモニーに癒されて
カマンベールのコクとレモンの爽やかさが絶妙に重なる「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」は、冬のティータイムを特別にしてくれるスイーツ。
ネコシェフが奏でるチーズと果実の物語に、ほっと心が癒されます。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったり。
公式サイトや東京ギフトパレット店で、ネコシェフの世界をぜひ味わってみてください。