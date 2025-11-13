¥¯¥ÞÊá³Í¡ÖÊó½·Äã¤¹¤®¤ë¡×¼«¼£ÂÎ¤Ï¡Ö½½Ê¬¤ÊÍ½»»¤Ê¤¤¡×¡ÄÍ×·ï´ËÏÂ¤ä´ð½àÅý°ì¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¡¡ÅìËÌ¤Î»ÔÄ®Â¼7³äÄ¶¤¬¹ñ¤Î¸òÉÕ¶âÁý³Û¤òÍ×µá
FNN¤Ï11·î12Æü¤Þ¤Ç¤ËÅìËÌ6¸©¤ÎÁ´227»ÔÄ®Â¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤¹¤ëÎÄÍ§²ñ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¡ÖÊó¾©¶â¡×¤ä¼êÅö¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸òÉÕ¶â¤ÎÁý³Û¤òµá¤á¤ë»ÔÄ®Â¼¤¬75¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó6³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë136»ÔÄ®Â¼¤¬²óÅú¤·¤¿¡£
´í¸±ÅÙ¤ÈÊó½·¤ÎÄã¤µ¤¬²ÝÂê¡Ä
À¯ÉÜ¤ÏÇÀºîÊª¤äÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÄ»½ÃÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤Ê¤ÎÀßÃÖ¤ä¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¡ÖÄ»½ÃÈï³²ËÉ»ßÁí¹çÂÐºö¸òÉÕ¶â¡×¡ÊÇÀ¿å¾Ê¡Ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊá³Í³èÆ°¡×¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥Þ1Æ¬¤¢¤¿¤ê8,000±ß¤Î»Ù±ç³Û¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¼þÊÕ¤Ç¤ÎÊá³Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄê¤á¤ë¡Ö»ØÄê´ÉÍýÄ»½ÃÂÐºö»ö¶È¡×¡Ê´Ä¶¾Ê¡Ë¤Ç¤â¡¢1Æ¬¤¢¤¿¤ê¤Î»Ù±ç³Û¤ÏÄê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝÁ´¤äÀäÌÇËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¸ÄÂÎ¿ô´ÉÍý¡×¤ò¹Ô¤¦¼ç´ã¤È¤·¤Æ¤ÎÊá³Í¤Ø¤Î¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢´í¸±ÅÙ¤Ë¤¯¤é¤Ù¤¿Êó½·¤ÎÄã¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼ÉÔÂ¤Î°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜ¤¬¶á¤¯¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»Ù±ç³Û¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï4Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÆ±¸òÉÕ¶â¤¬¡Ë¥¤¥Î¥·¥·¤â¥¯¥Þ¤â¥·¥«¤â°ì½ï¡£¤¤¤Þ¤Î¥¯¥Þ¤Î¾õ¶·¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î´í¸±ÅÙ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤¶â³Û¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó½·³Û¤ËÂç¤¤Êº¹
¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÊó½·¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö»þµë¡×¤ä¡ÖÆüÅö¡×¤È¤·¤Æ¼êÅö¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¤È¡¢¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼ç¤ËÎÄÍ§²ñ¤ËÂÐ¤·¡ÖÊó¾©¶â¡×¤ò»ÙÊ§¤¦»ÔÄ®Â¼¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò»ÙÊ§¤¦»ÔÄ®Â¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£
»þµëÊ¿¶Ñ¤Ï1,350±ß¤Ç¡¢ÆüÅöÊ¿¶Ñ¤Ï4,400±ß¤À¤Ã¤¿¡£
»þµë¤Î¤ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¤ÎºÇÄã¶â³Û¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¤Î¤¢¤ë»ÔÄ®Â¼¤Ç952±ß¡ÊºÇÄãÄÂ¶â¡Ë¡¢ºÇ¹â¶â³Û¤Ï»³·Á¸©¤Î¤¢¤ë»ÔÄ®Â¼¤Ç2,000±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüÅö¤Î¤ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¤Ï¡¢¶â³Û¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÄã¶â³Û¤Ï1,500±ß¡¢ºÇ¹â¶â³Û¤Ï8,200±ß¡£»þµë¤â¤·¤¯¤ÏÆüÅö¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢Êá³Í1Æ¬¤¢¤¿¤ê¤Î¡ÖÊó¾©¶â¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢22»ÔÄ®Â¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊó¾©¶â¡×¤ÎÊ¬ÇÛ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤âÍÍ¡¹¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¡Åç¡¦À¾¶¿Â¼¤ÏÆüÅö1Ëü5,000±ß¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ2Ëü3,500±ß¤Î¡ÖÊó¾©¶â¡×¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÊ¬¤±¡¢´ä¼ê¡¦°ì¸ÍÄ®¤Ï»þµë1,500±ß¤Ë¤¯¤ï¤¨5Ëü±ß¤Î¡ÖÊó¾©¶â¡×¤òÎÄÍ§²ñ¤Ë»Ùµë¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊó¾©¶â¡×¤Î¤ß¤ò¸Ä¿Í¤Ë»Ùµë¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¡Ê»³·Á¡¦À¾ÀîÄ®¡¢1Ëü±ß¡Ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢1¥Á¡¼¥àÃ±°Ì¤Ç»Ùµë¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¡Ê½©ÅÄ¡¦¼¯³Ñ»Ô¡¢1Ëü±ß¡Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Êó½·¡Ö¤¹¤Ç¤ËÁý³Û¡×¤Ï2³ä
¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÊó½·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿136¤Î»ÔÄ®Â¼¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö´û¤ËÊó½·¤òÁý³Û¤·¤¿¡×¤Î¤ÏÌó2³ä¡Ê19.1¡ó¡Ë¤Ç¡¢¡Öº£¸åÁý³Û¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó5³ä¡Ê49¡¥2¡ó¡Ë¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¡Ê68.3¡ó¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¸åÁý³Û¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿67»ÔÄ®Â¼¤Î¤¦¤Á¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ú¤¾å¤²¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤È²óÅú¡£
°ìÊý¡¢Ê¡Åç¡¦Æî²ñÄÅÄ®¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÆüÅö9,000±ß¤ò1,000±ß¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Êá³Í¡ÖÊó¾©¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1Ëü8,000±ß¤«¤é1Ëü2,000±ß°ú¤¾å¤²¡¢3Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¡¢6³ä¤¬¡ÖÉÔÂ¡×
¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÊó½·¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡¢¡Öº£¸åÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿»ÔÄ®Â¼¤Ï¡¢6³ä¡Ê59¡¥5¡ó¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë»þµë898±ß¡ÊºÇÄãÄÂ¶â¡¢Åö»þ¡Ë¤«¤é1,500±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿ÀÄ¿¹¡¦¹õÀÐ»Ô¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯°ÊÁ°¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬10·ïÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Äã¤¤Êó½·¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÊó½·¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡£Ç³ÎÁÈñ¤äÃÆÌôÈñ¤ÎÌÌ¤ÇÀÖ»ú¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤Îµç¾õ¤òÊ¹¤¡¢°ú¤¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»þµë1,500±ß¤Ç¤â¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ï«ÎÏ¤«¤é¤ß¤Æ¡ÊÂÔ¶ø¤¬¡ËÉÔ½½Ê¬¤À¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤¾å¤²¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¼«¼£ÂÎ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½½Ê¬¤ËÍ½»»¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶ìÇº¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¹ñ¤Î¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»þµë¤â¤·¤¯¤ÏÆüÅö¡¢¤â¤·¤¯¤Ï1Æ¬¤¢¤¿¤ê¤ÎÊó¾©¶â¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤·¤«¸òÉÕ¶â¤ÎÊä½õ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¾Êý¤Ë½õÀ®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Í×·ï´ËÏÂ¤äàÊó½·¤Î´ð½àÅý°ìáµá¤á¤ëÀ¼Â¿¿ô
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤Ë¸òÉÕ¶â¤ÎÁý³Û¤òµá¤á¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢102¤ÇÁ´ÂÎ¤Î75¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¹ñ¤Î¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ð½à³Û¡Ê8,000±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÊó½·¤òÀßÄê¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÃ±ÆÈÍ½»»¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊó¾©¶â¡×¤Ê¤É¤Î¸òÉÕ¶â¤Î´ð½à³Û¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤ÎÂ¾¡¢9»ÔÄ®Â¼¤¬¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ò»î¤ß¤ÆÈ¯Ë¤¤·¡¢Êá³Í¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¸òÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸«²ó¤ê¤ä½ÐÆ°¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤Ç¤â¡ÖÊó¾©¶â¡×¤ò»ÙÊ§¤¨¤ë¤è¤¦Í×·ï¤Î´ËÏÂ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÃÏ°èº¹¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊó½·¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÎ§¤Î´ð½à¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ÇÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¶â³ÛÀßÄê¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤»¤á¤Æ¾å¸Â¡Á²¼¸Â¤ÎÌÜ°Â¤Ï¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄ´ººÊóÆ»Åý³ç¥Á¡¼¥à¡¡°¤ÉôÅí»Ò¡Ë