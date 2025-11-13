11月も半ばにさしかかり、県内でもいよいよお歳暮商戦が始まりました。



今年は、物価高に伴い「お得感」を求める人向けの商品や、送料込みのギフトが充実しています。



JR秋田駅前の西武秋田店には13日「お歳暮ギフトセンター」が設けられました。



最大で9連休となる今年の年末年始。



家族や親せきの集いの場に彩りを添える冬のごちそう、830品が並んでいます。



例年、県産食材を使った商品が人気を集めていて、特にきりたんぽ鍋セットが好評です。





「大人数で楽しめる鍋物」のニーズに応え、新商品も登場しました。物価高に伴い、送料込みのギフトの需要が高まっているほか、油や洗剤など日用品を贈る人も増えているといいます。お歳暮商戦スタートにあわせ、13日は開店前に出陣式も行われました。鈴木忍ギフトセンター長「お客様は年に一度、感謝の気持ちでギフトをお求めにご来店されます。お客様のお話にしっかり耳を傾け、ご希望に沿ったギフトの提案をしてください」ギフトセンターは去年よりも1週間ほど遅い開設で、オープンとともにさっそく多くの客が訪れていました。「親戚のほうに、詰め合わせ。お惣菜みたいな」「毎年元気でって感じで」この1年の感謝を込めて。西武秋田店のお歳暮ギフトセンターは、来月15日までです。