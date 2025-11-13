京都府民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「向日市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、京都府居住の20歳以上の男女1万7717人を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問を用いて「いい部屋ネット 街の幸福度（自治体）ランキング2025＜京都府版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計しています。
本記事では、京都府民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングを紹介します。
【16位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは、「子供も居て毎日、慌ただしいけど、色んな刺激があり子供から学ぶべき事もあったりで毎日それなりに楽しい」「子供達が独立し幸せに暮らしている。心配してくれる人がいる。友達がいる」「心身ともに健康で暮らしている。仕事関係もトラブルなく続けられている」といったコメントが寄せられており、家族・人間関係・健康面の安定が幸福度の高さに繋がっていることがわかります。
居住者からは、「衣食住があって、心身ともに健康、配偶者も子供もいて、両親も元気。子供はまだ生まれて間もないのでそれを思うと幸せしかない」「定年を機会に、実家に戻り、持ち家をリフォームし、定年をしながらも比較的得意な業務で仕事を続けられている」「家族が皆健康。自由な身になってストレスがあまりない」といった声があり、家庭環境や健康、地域とのつながりなど、生活全般の充実ぶりがうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
綾乃岬
All About・All About ニュースの編集者。神奈川県出身。青山学院大学で英語を専攻し、英語系のサークルにも所属。オールアバウトに新卒で入社した後、主にAll About・All About ニュースでの企画編集を行う。現在はライフスタイル・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。とある男性アイドルのファン歴は10年以上。
(文:綾乃岬)
本記事では、京都府民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングを紹介します。
2位：向日市／評点68.6／偏差値66.5向日市は、京都市の南西に位置し、京都中心部まで電車で7分、大阪へも約35分とアクセスの良さが魅力の自治体です。市内外にJRと阪急の5駅が利用可能で、子育て世代からも高い支持を集めています。
居住者からは、「子供も居て毎日、慌ただしいけど、色んな刺激があり子供から学ぶべき事もあったりで毎日それなりに楽しい」「子供達が独立し幸せに暮らしている。心配してくれる人がいる。友達がいる」「心身ともに健康で暮らしている。仕事関係もトラブルなく続けられている」といったコメントが寄せられており、家族・人間関係・健康面の安定が幸福度の高さに繋がっていることがわかります。
1位：乙訓郡大山崎町／評点69.2／偏差値69.65年連続で1位に輝いた大山崎町は、京都市と大阪市の間に位置するコンパクトな町で、鉄道・道路の交通網に恵まれた利便性と、淀川・天王山の自然豊かな環境を併せ持ちます。子ども人口の増加や子育て支援策の強化も、住民の満足度向上に貢献しているようです。
居住者からは、「衣食住があって、心身ともに健康、配偶者も子供もいて、両親も元気。子供はまだ生まれて間もないのでそれを思うと幸せしかない」「定年を機会に、実家に戻り、持ち家をリフォームし、定年をしながらも比較的得意な業務で仕事を続けられている」「家族が皆健康。自由な身になってストレスがあまりない」といった声があり、家庭環境や健康、地域とのつながりなど、生活全般の充実ぶりがうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
綾乃岬
All About・All About ニュースの編集者。神奈川県出身。青山学院大学で英語を専攻し、英語系のサークルにも所属。オールアバウトに新卒で入社した後、主にAll About・All About ニュースでの企画編集を行う。現在はライフスタイル・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。とある男性アイドルのファン歴は10年以上。
(文:綾乃岬)