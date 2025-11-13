¡Ö¤¨¤ÃÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤ÎÂçËâ¿À¤ÎÌ¼¤µ¤ó!?¡×´é½Ð¤·àÂçÊª¥×¥íÌîµåOB¤ÎÌ¼á¥Ï¥Þ¥¹¥¿±þ±ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¾×·âÅª¡×¤ÈºÆµÓ¸÷‼
àÂçËâ¿À¡õËþÎÝÃËáWÌ¼¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª
¡¡µð¿Í¤ä²£ÉÍ¤Ç³èÌö¤·¤¿¶ðÅÄÆÁ¹¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤È¡¢ÂçËâ¿À¤³¤È¸µ²£ÉÍ¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ðÅÄ¤µ¤ó¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥×¥í¿ý»Î¤Î¶ðÅÄ¿¿»Ò¤Ï¡¢¼«¿È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿Àè·î¤ÎËÜ»æ¥ä¥Õ¡¼µ»ö¤òX¤Ç¥·¥§¥¢¡£¡Ö¤³¤ì¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¾Ð¡×¡Öº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Á¤È¼ä¤·¤¤¤¬¡×¤È¡¢µ»ö¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤ì¤¤¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÌ¼¤ì¤¤¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¡ª¡ª¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçËâ¿Àº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤ÎÌ¼¤µ¤ó?!¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÀ¤Âå¤À¤«¤é²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£