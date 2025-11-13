神戸で「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」初開催！ 人気のご当地グルメ＆限定グッズが集結
テレビ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）の世界観を体感できるイベント「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」が、11月19日（水）〜12月2日（火）の期間、兵庫・神戸市にある大丸神戸店9階イベントホールで開催される。
【写真】番組コラボの「焼肉グリル」や限定デニムグッズも！ イベント詳細
■神戸会場だけの限定販売も
今回開催される「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」は、番組で紹介された佐世保バーガーやラーメン、スイーツなど全国の絶品地元グルメが勢ぞろいする期間限定のイベント。
会場には約50店が出店し、「佐世保バーガービッグマン」や「酒田ラーメン花鳥風月」、「蜂の家」、「武蔵坊本店」、「しまなみドルチェ」など、自慢の味を思う存分楽しめる。
また、街頭ロケでおなじみ“日村ロボ”のフォトスポットや、日村着用のオーバーオール（レプリカ）が登場。加えて、番組で使用中の焼肉グリルと同じボディカラー＆オリジナルBOXに入った「せっかくまる」や、オーバーオール風デザインがキュートな「今治バスタオル」など、ファン必携のアイテムも用意される。
さらに、番組とデニムメーカー「ベティスミス」のコラボによる限定グッズも展開。ポーチやペンケースなど、普段使いしやすい全5種のラインナップで、今期は神戸会場だけの限定販売となっている。
