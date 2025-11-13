¡Ö¼êÃµ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×2010Ç¯¤Ë¤Ä¤«¤ó¤ÀJ1¾º³Ê¡¡¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ëÁí¤Ê¤á¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ºâ»º¤Ï¡ÚÃ°±©Âçµ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼æ¡Û
¡¡¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬DFÃ°±©Âçµ±¡Ê39¡Ë¡á¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦SD¥Ç¥¦¥¹¥È¡á¡£2008Ç¯8·î¤«¤é11Ç¯¤Þ¤Ç´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÌó3Ç¯È¾¥×¥ì¡¼¤·¡¢10Ç¯¤Ë¤Ï¼ç¾¤È¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë
¡¡Ã°±©¤¬Ê¡²¬¤Ç¼ç¾¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤Ï24ºÐ¤Î»þ¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î05Ç¯¤ËGÂçºå¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¤Ï°ìÅÙ¤â¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤º¡¢Í¥¾¡¤ä¾º³Ê¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¾º³ÊÁè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¼êÃµ¤ê¡£1»î¹ç1»î¹ç¤¬É¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤À¤Ã¤¿3°Ì¤ÇJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ëºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤«¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¾Ç¤ë¤·¡¢¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤·¡¢Éé¤±¤¿¤éÍî¤Á¹þ¤à¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡Ê¡²¬¤Ç¤Ïµ×Æ£À¶°ì¤äÅÄÃæÀ¿¡¢12Ç¯¤ËGÂçºå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï±óÆ£ÊÝ¿Î¤äÌÀ¿ÀÃÒÏÂ¤é¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤â¿È¤ËÀ÷¤ß¤¿¡£GÂçºå¤Ç¤Ï14Ç¯¤ËJ1¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¡¢Æ±Ç¯ÅÙ¤È15Ç¯ÅÙ¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£FCÅìµþ¤Ç¤â20Ç¯¤ËYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼¡¡¹¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤«¤é¡Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢º£¤â¸½Ìò¤ÇÂ³¤±¤ë¡£6·î21Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Ê¡²¬¡½¿·³ãÀï¤ËOB¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿¡£Ã°±©¤ÏJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ê¡²¬¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿11Ç¯¤ÎJ1¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÏJ2¤Ë¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£J1¤Ë¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤âº£¤â¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¡£³¹¤Ï¤¹¤´¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
