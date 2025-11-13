ガーナ戦に向けて調整する日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　11月14日に豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う日本代表が13日、愛知県内で前日練習を実施。冒頭の15分のみが公開された。

　前日、疲労を考慮されて室内で調整となった主力MFの鎌田大地はこの日も別メニュー。屋外には姿を見せなかった。ガーナ戦の先発回避は確実と見られる。
 
　日本代表は、歴史的初勝利を挙げた10月のブラジル戦に続いて連勝を飾れるか。注目のガーナ戦は14日の19時20分にキックオフされる。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！