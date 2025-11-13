西成の集合住宅での火災で３人死亡 火元とみられる５階は１つのフロアに１人で住む独立した部屋がいくつかある構造 ヘルパーが常駐し介護サービスを提供
１１月１２日夜、大阪市西成区の集合住宅で火災、３人が死亡、１人が意識不明の重体です。
火災発生直後に撮影された映像を見ると、建物の外階段に消防が集まっていますが、建物内部からは煙が激しく噴き出しています。その後、負傷者を抱えて運ばれていく様子も映されています。
１３日正午ごろ、現場の建物裏の非常階段の最上階にはブルーシートがかけられていて、警察官が朝から出入りしていました。
警察などによりますと、火は約３時間後に消し止められましたが、５階の部屋など、計約３０平方メートルが焼けました。
この集合住宅には、介護が必要な人が多く住んでいて、火元とみられる部屋からは男性１人が見つかりその場で死亡が確認されました。
また、６０代から８０代の計５人が病院に搬送されましたが、このうちヘルパーとみられる浜名早百合さん（６５）と７０代とみられる男性１人の死亡が確認されました。また、６０代の男性１人も意識不明の重体です。
（火災現場の近くに住む人）「（自宅の）窓を開けたら煙で煙で。（集合住宅の）ガラスを全部割って、裏のらせん階段から沢山の消防員が入って５階まで行きました」
（集合住宅の３階に住む人）「非常ベルが鳴って、エレベーターはロックかかって動かないし、火の元が５階だったので、（消火の）水を大量に流しているから水がどんどん上から落ちてくるんですよ。天井から」
火元は５階の一室とみられ、５階部分は１つのフロアに１人で住む独立した部屋がいくつかある構造だったということです。
警察によりますと、集合住宅はヘルパーが常駐し介護サービスを提供していたという情報もあるということで、警察は出火原因を詳しく調べています。