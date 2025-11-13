【速報】「ここに安倍元総理が来ているかもしれないですし、次男の徹也が大変な事件を起こしたことを心からお詫び」安倍元総理銃撃事件裁判　山上徹也被告の母親　言葉詰まらせながら法廷で謝罪

安倍晋三元総理を銃撃した罪に問われている山上徹也被告の裁判。11月13日（木）の第7回公判で、山上被告の母親が証人として出廷し、謝罪の言葉を述べました。



▼言葉を詰まらせながら「国民の皆様にもお詫び」



山上被告の犯行動機形成の鍵を握るとされる、被告の母親。山上被告は捜査段階で、「母が旧統一教会に多額の献金をし、困窮した。難病の兄が十分な治療を受けられず、苦しんで自殺した。私も大学に行くことができなかった」という趣旨の供述をしています。





11月13日（木）の第7回公判には、その母親が証人として出廷。弁護人の質問に対し、息子の犯行を“謝罪”する言葉を述べました。弁護人「言いたいことがあるんですよね？」山上徹也被告の母親「本来は事件が起きた時に、すぐにでも謝罪をと思っていたのですができなかったので、いまここで謝罪します。きょうはここに安倍元総理が来ているかもしれないですし、次男の徹也が大変な事件を起こしたことを心からお詫び申し上げます」そして言葉を詰まらせながら、次のように述べました。「安倍元総理、安倍元総理の夫人、ご遺族の皆様に心よりお詫びします。安倍元総理を応援していた人も多いと思います。国民の皆様にもお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした」▼“子どもの進学より、とにかく献金することが大事と考えた”13日の公判の最終盤で山上被告の母親は、自らの父＝山上被告の祖父が亡くなった後に、不動産を売るなどして、旧統一教会に4千万円の献金をした点を問われると、次のように述べました。弁護人 「子ども3人がみんな進学を控えていた中で、（子どもたちの）将来がなくなるとは考えなかった？」被告の母「何か…何か道があるだろうと思いました」「とにかく、それよりも、献金することが大事だとは考えました」山上被告の母親は、次回18日（火）の第8回公判にも、証人として出廷する予定です。▼初公判で山上被告は「すべて事実です。私がしたことに間違いありません」山上徹也被告は2022年7月、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選候補の応援演説を行っていた安倍晋三元総理（当時67）を、手製のパイプ銃で銃撃し殺害したとして、殺人などの罪に問われています。10月28日の初公判で山上被告は、「すべて事実です。私がしたことに間違いありません」と起訴状で指摘された行為をすべて認めた一方、「法律上どうなるかは弁護人の主張に委ねます」と述べました。弁護人は、武器等製造法違反など一部の罪について、罪の成立を争う構えを示しています。