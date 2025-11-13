元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつてグループで共に活動した人気タレントに不満をぶちまける場面があった。

この日は同じ事務所だという元AKBのタレント・大家志津香とそろって登場。互いに言いたいことを話す企画で、柏木は「私をAKB48のお局（つぼね）に仕立てたのしーちゃんだよね？」との不満をぶちまけた。

AKB在籍期間はグループ歴代最長となる17年だった柏木は「私はやっぱり一番長くいて。32歳までって一番長いんですよ。後半は最年長とか、大先輩みたいになっていた」としたものの、「でもしーちゃん（大家）は同い年で、歴も3カ月しか変わらない。でも世間の皆さんは大家しーちゃんが凄いベテランとか、お局っていうイメージが全くないじゃないですか」と納得いかない様子で話した。

そのため「多分じわじわしーちゃんが、私のことを“ゆきさん！”とか、“あ〜ありがとうございます！”とか、やけに先輩に仕立てて。しーちゃんのせいで私お局になったんじゃないかなって。最近気づいちゃった」と力説した。

これに大家は大笑いし、「いやいやいやいや。やっぱり先輩だから敬語使いますし。先輩だからさん付けますし。あとやっぱり腰痛持ちなんで席譲りますし」と弁明。

そういう態度も取らなかった先輩もいるのではと指摘されると「みいちゃんはみいちゃん」と先輩にあたるタレントの峯岸みなみなどには普通に話していたと回顧した。

柏木が「私より先輩だ」と驚いたように話すと、大家は「高橋みなみさんはみなみちゃん」と総監督にもフランクに話していたと吐露。続けて柏木との関係については「やっぱり最年長トップ2だったんで私たち。やっぱり年上って思われたくなかったです」とぶっちゃけた。

柏木は「やっぱりー！」と話したものの、「まあまあ認めてくれたなら」と納得して締めくくった。