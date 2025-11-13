16〜21日にボートレース徳山で開催される「G1徳山クラウン争奪戦開設72周年記念」の担当者が13日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、大会をPRした。

地元・山口支部からは8月のボートレースメモリアルを制した白井英治（49）、寺田祥（47）ら8人が出場し、白井は16日のクラウンドリーム、寺田は17日のすなっちドリームで1号艇に入った。遠征勢も強力で、7月の当地オーシャンカップでSG初Vを飾った西山貴浩（38＝福岡）、記念復帰戦の毒島誠（41＝群馬）、オーシャンカップ2着の馬場貴也（41＝滋賀）らが参戦する。

キャンペーンレディーの益田あゆみは「推しは大峯豊選手と海野康志郎選手。大峯選手はグランプリが狙える位置にいて、減量を頑張っている海野選手はグランプリシリーズを狙っているようなので」と地元2人に期待を込めた。

17日に長嶋万記（44＝静岡）、18日は実森美祐（29＝広島）のトークショーなどを実施。すなっちポイントクラブでは節間5000円以上の購入者に抽選で「とらふくセット」などをプレゼント。売り上げ目標は63億円。