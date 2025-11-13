Æ»Ï©Î´µ¯¡¢¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤Î±Æ¶ÁÄ´ºº¡¡Åìµþ¡¦ÉÊÀî¤Ç20Æü¤«¤éJRÅì³¤
¡¡JRÅì³¤¤Ï13Æü¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Ç¿Ê¤á¤ë¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¸½¾ì¾å¤Î¶èÆ»¤¬Î´µ¯¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢20Æü¤«¤é12·î6Æü¤Þ¤Ç¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÉÊÀî¶è¤¬ÁáµÞ¤Ê¸¶°øµæÌÀ¤ÈÂÐºö¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ°Ï¤Î¹©»ö¤ÏÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î28Æü¤ËÎ´µ¯¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Åö»þ¡¢ÃÏ²¼Ìó80¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÉÊÀî±Ø¤ÈÁêÌÏ¸¶»Ô¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¿·±Ø¤ò·ë¤Ö¡ÖÂè1¼óÅÔ·÷¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Ç·¡ºï¤¹¤ë¹©»öÃæ¡£Î´µ¯¤Ï¹â¤µºÇÂçÌó13¥»¥ó¥Á¡¢ÉýÌó10¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü°Ê¹ß¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Î´µ¯¤·¤¿ÉÕ¶á¤ÎÃÏÌÌ¤ò·¡¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÃÏÃæ¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£