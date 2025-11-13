13日の参院予算委員会で、賃上げをめぐる議論が交わされた。共産党の小池晃書記局長が総理を指名したものの、答弁に出てきたのは城内実賃上げ担当大臣。ところがその答弁がしどろもどろになり、総理からツッコミも入るなど、何度も笑いが起きる展開となった。

【映像】「あの〜、すみません、あの〜」大臣がしどろもどろ→高市総理がツッコミ（実際の様子）

小池議員が「失われた30年で何が起こっているか。大企業は空前の利益を上げてます。それが株主への配当、内部留保などに回っている。労働者の賃金を低く抑えられて実質賃金はマイナスになっているわけですね。これまさに搾取ではないかと思いますよ。総理。一部の株主の利益のために国民の雇用や賃金を犠牲にするようなやり方をしていたらば、私は日本の経済は失われた30年どころか40年に、ますます衰退するのではないかと思うんですがいかがですか」と質問。

小池議員は「総理、総理」と指名したが、委員長は城内実賃上げ担当大臣を指名。小池議員が「なんでみんな出たがるの」とつぶやくと、議場には笑いもこぼれた。

城内大臣は「すいません」と何度も繰り返し、恐縮しながら答え始め、「過去30年間の企業の動向を見ますとリーマンショック、コロナ禍による落ち込みありながらも、配当金、計上利益が伸びた一方、賃金は伸び悩んでまいりました。こうした背景として長年のデフレの中で企業部門がコストカットを行ってきた結果、収益の増加に比して賃金や将来の成長のために必要な投資が抑制されてきたとの指摘もあると承知しております。強い経済を実現するためには、まず企業が過度に内部留保を現預金として保有するのではなく、設備や人への投資などに効果的に活用することを通じて、労働者への分配を増やしていくことが重要であります。高市内閣のマクロ戦略としては企業を異常な貯蓄超過から正常な投資超過に戻し、コストカット型から脱し、投資成長型に移行することを目指すものであります。それによって企業の国内支出が増加することで労働者への分配も増えていくということであります」と答弁した。

小池議員は「それどうやってやるんですか。その方向はいいですよ。具体的にどうやってやるんですか」とさらに追及。

城内大臣は「あの、分配いろいろあると思うんですけれども、賃上げ、私は賃上げ環境整備の担当でございますのでさまざまな形で賃上げについてもしっかりといろいろとあると思いますので、すみません、あの、例えばですね、あのう、さまざまなやり方があると思います」としどろもどろになりながら答弁、議場には笑いも起きた。

城内大臣がさらに「分配については賃金をですね、税を使うとかいろいろあると思いますので、そういった形で対応していきたいと思います」と答弁すると、小池議員は「税を使うというのは具体的に何があるんですか」とさらに問いただした。

城内大臣が「いずれにしましても、申し訳ありません、賃上げ環境整備担当大臣として今後どのような形でしっかりと分配するかについては検討させていただきたいと思います」と答えると、小池議員は「しっかりとかね、いろいろとかいうだけでね具体的な施策は何も出てこないじゃないですか。全然だめですよ」と納得せず、議場は騒然となり、質疑は一時中断した。

ここで委員長が、「じゃあいいです。総理に答弁いただきます」と高市総理を指名。

高市総理が「すみません、まずはですね今回取り組むのは赤字で賃上げ促進税制を使えない企業、ここに対して地方創生、地方の交付金を使って補助金を出す、これは1つ近々実現する政策として持っております。もう1つはコーポレートガバナンスコードの見直しでございます。わが国のコーポレートガバナンス改革というのは株主だけじゃなくてさまざまなステークホルダーに配慮しながら、持続的な成長、中長期的な企業価値の向上を図るという観点から推進してきたんですけれども、やはりこれ企業の利益を株主への分配だけじゃなくて、人材ですね働く方々への投資、それから新事業や研究開発の投資に活用することは大事でございますのでコーポレートガバナンスコードを改定して、企業が経営資源を適切に配分することを促すということで改革を進めてまいりたいと考えております」と答弁すると、議場からは拍手も聞こえた。

小池議員は「拍手するような話じゃないと思いますけどね。全然具体的じゃないですよね」と納得いかない様子だった。

その後さらに残業規制に関する質疑で、小池議員が「残業しないと生活できないということを解決するのが政治の責任じゃないですか」と質問。

高市総理は「賃上げできる環境を作ることがこの内閣の責任だということをこれまで申し上げてまいりました。今まで賃上げという声を出してもそれを企業に丸投げしちゃってんじゃないか、もうそういう不満の声も参議院選挙の最中、各地で聞いてまいりました。だから賃上げできる環境を作ろうということで、そこにいる賃上げ環境整備担当大臣、先ほど少し答弁でしくじったかもしれませんが、担当大臣に対してこの物価上昇を上回る賃上げが継続する環境整備に向けた戦略策定を指示いたしました。ですから賃上げに取り組む中小企業小規模事業者のために価格転嫁、取り引き適正化、そして設備投資こういったものを通じた生産性向上を支援します。それから事業承継、M＆Aの環境整備など関係する施策を総動員してこれから中小企業小規模事業者の皆様も継続的に賃上げできる環境を整えてまいる。これが私たちの内閣の方針でございます」と、城内大臣へのツッコミも交えて答弁し、議場には笑いもおきた。（『ABEMA NEWS』より）