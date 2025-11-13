ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢»Å»ö¤È°ã¤¦Ê¬Ìî¤Î°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÇ¾¤È¥«¥é¥À¤ËÎÉ¤¤¼ñÌ£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡£¡Ö¿ÈÂÎ¿´Íý³ØÉ¾ÏÀ²È¡×¤Î»³¸ýÁÏ»á¤¬¡Ö¼ñÌ£¤Ï»Å»ö¤È°ã¤¦Ê¬Ìî¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï»³¸ý»á¤«¤é¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Ç1ÆüÃæ¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤¹¤«¤éÌÛ¤Ã¤¿¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÌÛ¤Ã¤¿¼ñÌ£¡©¡ÄÆ«·Ý¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¤¹¤ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®¿ùÎµ°ì¡Ê52¡Ë¤¬¡Ö¥Õ¥ê¥¹¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥¡¼¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¡¢Áõ¾þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¡£¤µ¤é¤Ë·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤¬¤½¤Î»þ¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÉÕ¤±¤ë¤Ç¡Á¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¤³¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¢ÉÕ¤±¤ë¤Ç¡Á¡×¤È¾è¤Ã¤¿¡£