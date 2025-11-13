ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）は１３日、正力松太郎賞選考委員会の場で、来季から創設される「長嶋茂雄賞」について「待ちに待たれた賞。野球界がより盛り上がる」と歓迎した。

６月３日に肺炎のため亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の偉大な功績をたたえ創設された賞。「ＯＮ」として巨人黄金期からともに歩んできた王会長にも熱い思いがあふれた。「全然異論がないと思うんですよね。待ちに待っていたということ。長嶋さんはそれだけの、変ないい方ですけど、資格があると思うんですよ」とうなずいた。

現役時代からミスターのグラウンド内外での振る舞いを横で見てきた。「プレーだけじゃなくて、それ以外の存在感、言動がファンの胸を常にときめかせる存在でした。我々野球人はどうしてもグラウンドでのプレーに専念して案外、言葉もそんなに発することが少なかったんですけど、長嶋さんは常に、１年中、シーズンだけじゃなくて、野球ファンの胸をときめかせてくれた。球史に残る人ですからね」と振り返った。

走攻守に顕著な活躍をした野手が対象で「プレーにおいてファンを魅了するなど、日本プロ野球の文化的公共財として価値向上に貢献した選手」に贈られる賞。「バッターに対する賞がなかったんですよね。沢村賞という投手の賞はありますけど。何で今までなかったんだという言葉が出てくるくらい、待ちに待たれた賞だと思います。今から、誰が第１回の受賞者になるのかなと。我々もそう思いますし、選手もね『よし、第１回は俺だ』という、思いでまた新たなやる気が出ると思う。野球界がまたより盛り上がると思います」と第２の長嶋茂雄の誕生を望んでいた。