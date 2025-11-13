ドジャースは１２日（日本時間１３日）、ベン・ロートベット捕手（２８）がレッズに移籍することを発表した。

ロートベットは今季７月末のトレード期限でドジャース入り。ウィル・スミスやダルトン・ラッシングと捕手陣に負傷が相次いだ９月にメジャー昇格し、１８試合に出場して打率２割２分４厘、１本塁打、１０打点を記録した。９月６日（同７日）のオリオールズ戦では山本由伸とバッテリーを組み、９回二死までノーヒットノーランの快投をアシスト。正捕手のスミスが復帰するまでプレーオフには４試合に出場した。

世界一連覇を果たしたチームを陰から支えたロートベットの退団には米メディアもざわついた。ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」は「サプライズ」と速報し「ドジャースの捕手の厚みはすでに減少している。オールスターのスミスがレギュラーシーズン終盤に骨折を負い、そのわずか数日後にルーキー捕手のラッシングが負傷者リストに入ったとき、ロートベットの役割は重要なものだった」と指摘。「彼の守備能力とフレーミング能力はラッシングが負傷者リストから復帰した後も、欠かせない存在だった」とチームにとって大きな痛手となるとした。

「クラッチ・ポインツ」も「ドジャースはロートベットがチームにいた時間を最大限に活用し、その苦労のかいあってワールドシリーズ出場と優勝リンクを手にした。シーズン中の目立たない補強選手としては悪くない成績といえる」と、地味ながらも貢献度の大きかった控え捕手の放出に首をかしげ「ドジャースはロートベットの喪失を乗り越えられるのか？」と疑問を投げかけた。