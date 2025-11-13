１３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、安倍晋三元首相を銃撃して殺害した罪に問われている山上徹也被告の裁判員裁判で、この日、山上被告の母親が弁護側の証人として出廷し、安倍元首相の妻・安倍昭恵さんの上申書も読み上げられたことを報じた。

コメンテーターで出演のお笑いタレント・カンニング竹山は「個人的なことですけど、安倍元総理が亡くなる３週間前にインタビューをやらせてもらって。安倍さんの事務所に行って、時間も３０分以上延長してくれて、本当にいろいろ教えてくれて」と回顧。

「プライベートのこともいろいろ話したんですよ。その３週間後にこういうことがあって。後で人を介して聞いたら『竹山君を誘って、ご飯に行こう』って言ってくれてたって聞いて…」と続けると「本当にいろんなことを教えてもらったりしたんで、すごく個人的な…。昭恵さんの手紙とかも、ちょっと感情的にたまらない気持ちになるんですけど…」と思いを吐露。

「でも、テロじゃないですか？ 言うたら。でも、この裁判を大人として冷静に見つめなきゃいけないから、そこはちょっと個人的に苦しいものが、ずっとありますよね」と本音を漏らした。

さらに「背景とか宗教とか教団の問題とかももちろんあると思いますけど、それと一人の人間を殺傷してしまったということは、どうしても分けて考えてほしいなって。それは別だろってのは、すごくあるんですよね。だから、もどかしいというか、心の中で納得できないことがいっぱいある」と話していた。