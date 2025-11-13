ガソリンの暫定税率廃止に向けた補助金の段階的な増額が13日から始まりました。ガソリン値下げへの期待が高まる中、福岡市のガソリンスタンドでは早くも、価格を下げる動きが見られました。

13日午前、福岡市博多区のガソリンスタンドを訪ねました。



■小川ひとみアナウンサー

「こちらでは、きょうからガソリン価格を下げるということで今、表示価格の変更作業が行われています。」





■サービスステーション博多麦野店・塚本英介 店長「4円下げました。」13日からガソリンに対する補助金が引き上げられたことをきっかけに、レギュラーガソリンを会員限定で1リットルあたり161円から157円に値下げしました。

ガソリンには、現在1リットルあたり25.1円の暫定税率が課されていますが、これを12月31日に廃止することで与野党6党が合意しています。



ただ、大きく価格が動くと、値下げ前の買い控えや、値下げした後の急激な需要の高まりが起こりかねないとして、経済産業省は段階的に価格が下がるよう、ガソリンに対する補助金を徐々に引き上げることを決めました。

これまで、物価高対策としてレギュラーガソリン1リットルあたり10円が出されていた補助金を、まず15円に引き上げます。そして、11月27日には20円、12月11日には25.1円まで段階的に引き上げ、暫定税率を廃止した場合と同じ水準まで価格を引き下げるとしています。



10日時点の全国のレギュラーガソリンの小売価格は173.5円です。原油価格がこの水準で推移すれば、最終的な全国の平均価格は160円前後になると見込まれます。



高値に悩まされてきたドライバーからは、喜びの声が聞かれました。



■ドライバー

「ひと月に150リットルくらい使います。大きいんですよ。非常に喜ばしいと思います。」

「大きいと思いますよ。業者、特にトラック関係も含めて。経営者はうれしいと思いますよ、だんだん下がれば。」

引き上げられた補助金の支給先は、小売店ではなく石油元売り各社であるため、12日までに仕入れた在庫が残っているこの店は、実際にはまだ恩恵を受けていません。それでも、一日でも早く消費者の負担を軽減したいと、会社が差額を負担する形で値下げを決めました。



■サービスステーション博多麦野店・塚本店長

「5円下げたかったのですが、まだ地下タンクに在庫が残っているので、その分を加味して4円下げで、いったん売っています。もっと下げて、物価高対策に貢献できればと思います。」



ガソリンの小売価格は今後、段階的に下がっていく見込みですが、経済産業省は消費者に買い控えをしないよう呼びかけています。