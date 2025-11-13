霜降り明星・粗品、今後“一生酒を飲まない”と決めた理由

お笑いコンビ・霜降り明星の粗品（31歳）が、11月12日に放送されたトーク番組「吉田と粗品と」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演。酒をやめた理由について語った。



ブラックマヨネーズ・吉田敬と霜降り明星・粗品がトークをする中で、粗品が今年3月で一生酒を飲まないことに決めたという話を披露。吉田の「なんで？」という質問に、粗品は「いろいろ理由はあるんですけど、1番は健康」と答え、吉田から「おまえ、まだ早いって」とツッコまれる。



粗品は父も祖父も早くに亡くなっているが、「糖尿家系で、父ちゃんとかも酒で失敗していて30歳越えた時に『俺、もう（人生の残りが）半分や』と思ったんですよ。折り返しや、30で折り返し早いなと思ったらちょっと長生きしてみたいなと思って」と語った。