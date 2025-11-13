皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りなどをFBSが取材してお伝えする「ケンミン特捜班」です。

今回は特捜班に寄せられた質問は「久留米の天気がよく外れます 東西に長い市なので天気にも 差が出るはずだと思います どこの地点の予報ですか 毎日疑問に思っています」福岡県久留米市にお住まいの水星乙女さん（P.N.）からの投稿です。早速、取材に行ってきました。



天気予報にまつわる疑問ということで、今回取材に当たるのは、気象予報士の東杜和さんです。





10月から「めんたいワイド」の天気コーナーを担当する気象予報士です。向かったのは天気に関するデータを集めている福岡管区気象台です。まずは久留米市でどのように気象観測をしているか聞いてみました。■東気象予報士「早速ですが 久留米の観測地点・アメダスを見せていただきたいのですが」■福岡管区気象台・川原慎一郎主任技術専門官「久留米のアメダスの観測地点は詳しい場所を公表していない」残念ながら、久留米のアメダスは借地に設置され、セキュリティの観点からも取材が不可でした。気象台によりますと気象観測システム・アメダスは久留米市内に2か所あり、西側の街なかと、東側の耳納山に設置されているといいます。今回は代わりに、気象台に隣接する福岡市のアメダスを見せてもらいました。■東気象予報士「こちらは雨量計ですね」■川原主任技術専門官「そうです」■東気象予報士「久留米にも同じようなものがある」■川原主任技術専門官「同じ形のものが置いてあります」アメダスは、雨量や気温、風速などの情報を集めています。まんべんなくデータを集めるため、おおむね20キロメートル四方の間隔で、福岡県内20か所に設置されています。このデータに、気象衛星が観測した雲の動きなどのデータを加えて各地の予報を出しているということです。よく外れるとの指摘があった久留米の天気は、どうしてなのでしょうか。■福岡管区気象台・渡邉剛防災気象官「久留米東西に長いので 基本的な日本付近だと西から東に移動してくる どうしてもピンポイントで見ると外れる場合は出てきます」気象台は「福岡地方」や「筑後地方」など4つの地域に分けて予報を公開しています。例えば久留米市を含む「筑後地方」の予報の場合、久留米市のほか周辺自治体の広いエリアを、格子状に細分化して天気を予測しています。「晴れ」以外に「曇り」や「雨」の地点があったとしても「晴れ」の範囲が広ければ、筑後地方は「晴れ」となるのです。一方で気象庁が5キロメートル四方で示している気温は、西と東で差が出るなど久留米市の形ならではの特性があります。さらに天気は西から東に移り変わるため、久留米市全体の天気予報が、ピンポイントの場所の天気とは一致しないことがあるのです。■渡邉防災気象官「難しい現象もありますし 当然前線とかが通過する場合には急変することがありますので そこはちょっと仕方がない部分もあるかなと思います」気象台が出したデータを基に、より詳細な予報を出すのは民間の気象会社や気象予報士の仕事です。いまでは宇宙から紅葉が確認できるほど観測技術が発達しています。それでも翌日の天気予報の精度は80から85％にとどまります。100％の予報ができないのには理由があります。■東気象予報士「会社や家からドアを開けて外に出るといった瞬間 ドアを開けた時に風がばっと発生すると思うんですが その小さな小さな空気の変わり 乱れによって どんどん大きな現象に発展する そういうところまでは観測がどうしてもできないので そういう小さな事の積み重ねで天気予報が外れに向かっていく」観測や予報の技術がどれだけ発達しても完璧には予測できないのが気象のロマンです。あなたのその今の動きが、あすの空模様を変えたかもしれません。