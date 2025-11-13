通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．１％に上昇、１５５円の節目に到達
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.10 5.81 6.66 6.91
1MO 8.61 6.16 6.90 7.30
3MO 8.94 6.20 7.66 7.18
6MO 9.12 6.39 8.03 7.32
9MO 9.24 6.54 8.29 7.48
1YR 9.31 6.66 8.47 7.60
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.59 7.39 7.19
1MO 8.05 7.95 7.31
3MO 8.52 8.22 7.24
6MO 8.85 8.69 7.40
9MO 9.13 8.99 7.55
1YR 9.30 9.24 7.65
東京時間16:47現在 参考値
ドル円１週間は８．１％に上昇している。節目の155円を付けたことで、オプション戦略をより円安寄りに修正する動きがみられているもよう。また、米政府機関の再開を受けて今後の米雇用統計などの発表による相場変動に備える面もあるようだ。
