ロンドン序盤、ドル売りとともに円売りも ユーロ円１７９．８１レベルに最高値更新＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル売りとともに円売りも強まっている。ユーロ円は一時179.81レベルと再び史上最高値を更新した。ユーロドルは1.1619レベルに本日の高値を伸ばしている。ポンドは英ＧＤＰなどを受けて売られたが、その下げを帳消しにしている。ポンドドルは1.3145レベル、ポンド円は203.46レベルにそれぞれ本日の高値を更新している。そのなかで、ドル円は154.70付近とやや上値重く推移している。ただ、155円台を付けた後の調整としては限定的な動きにとどまっている。



米１０年債利回りは4.09％台から4.08％台へと上昇一服。米株先物・時間外取引はプラス圏を維持。欧州株は高安まちまちで始まっている。



USD/JPY 154.73 EUR/USD 1.1613 EUR/JPY 179.69

