藤原紀香、着物で帰宅→すぐ抱っこ 愛猫にメロメロな日常ショット披露「か、かわいい」「紀香ママが大好きなんだね」「品がありハンサムですね〜」
歌舞伎俳優・片岡愛之助（53）の妻で俳優の藤原紀香（54）が12日、自身のインスタグラムを更新。愛猫・まー之助くんにメロメロな日常の1コマを紹介した。
【写真】「か、かわいい」「紀香ママが大好きなんだね」着物姿で愛猫・まー之助くんを抱っこする藤原紀香
「#着物で帰宅 #すぐ抱っこ #抱っこ好きなまーのすけ #うっとりしてる（笑） #いい子 #猫 #animal #ラブ」とハッシュタグで状況や心境を伝え、着物姿の藤原に抱かれるまー之助くんの写真をアップ。
この投稿に対し「か、かわいい」「紀香ママが大好きなんだね可愛いいい〜」「おかえりなさいママ、待ってたよー。ってお顔ですね」「品がありハンサムですね〜」「ママが美しすぎて、うっとりでしょうね〜」「ママに似て、とっても美しい」「癒されますね」など、ほほ笑ましいコメントが数多く寄せられている。
藤原は2020年7月のブログで「愛猫マーシャ君を亡くしてからというもの…やはりペットロスになってしまい、舞台『サザエさん』の稽古の時は、 酒井さん演じるタマを見るだけでも涙が出てきたりもしていました。舞台本番中も、タマがいなくなり心配するシーンもリアルに寂しくて悲しくて そんな時を経てステイホーム中などは、毎晩、動物たちの動画を見 癒されていた私たちでしたがこの度、運命的なことが色々と重なった素敵な出会いがあり、子猫を迎えることになりました」と報告。
「まー之助」という名前について、「マーシャ君のマーを引き継ぎ、夫がつけてくれました」と、夫の片岡が命名したことを明かしている。
【写真】「か、かわいい」「紀香ママが大好きなんだね」着物姿で愛猫・まー之助くんを抱っこする藤原紀香
「#着物で帰宅 #すぐ抱っこ #抱っこ好きなまーのすけ #うっとりしてる（笑） #いい子 #猫 #animal #ラブ」とハッシュタグで状況や心境を伝え、着物姿の藤原に抱かれるまー之助くんの写真をアップ。
この投稿に対し「か、かわいい」「紀香ママが大好きなんだね可愛いいい〜」「おかえりなさいママ、待ってたよー。ってお顔ですね」「品がありハンサムですね〜」「ママが美しすぎて、うっとりでしょうね〜」「ママに似て、とっても美しい」「癒されますね」など、ほほ笑ましいコメントが数多く寄せられている。
「まー之助」という名前について、「マーシャ君のマーを引き継ぎ、夫がつけてくれました」と、夫の片岡が命名したことを明かしている。