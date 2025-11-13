JAXA、「みちびき」5号機を搭載する「H3」ロケット8号機は12月7日に打ち上げへ

JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年11月12日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」5号機（QZS-5）を搭載する「H3」ロケット8号機の打ち上げ予定日を改めて案内しました。

JAXAによると、H3ロケット8号機の打ち上げ予定日および時間帯は日本時間2025年12月7日11時30分〜12時30分、打ち上げ予備期間は2025年12月8日〜2026年1月31日です。

12日付の発表に添付された打上げ計画書によれば、「みちびき」5号機は発射から29分26秒後にH3ロケットの2段目から分離される予定です。

また、機体形態は試験機1号機から5号機までと同じ「H3-22S」（1段目エンジン「LE-9」が2基、固体燃料ロケットブースター「SRB-3」が2基、ショートフェアリング）が採用されています。

みちびき5号機とは？

【▲ 参考：2025年2月に打ち上げられた準天頂衛星システム「みちびき」6号機のCGイメージ（Credit: みちびきウェブサイト（https://qzss.go.jp/overview/download/cg-image_qzs-6.html））】

「みちびき」は、アメリカの「GPS」との互換性を確保した日本の衛星測位システムです。

これまでは4機体制で運用されてきましたが、内閣府は測位精度のさらなる向上と、他国の衛星測位システムに依存せず「みちびき」だけで持続的な測位を実現するべく、2026年度からは7機体制、将来的には11機体制で運用することを目指しています。

7機体制構築に向けて2025年2月に打ち上げられた「みちびき」6号機は静止軌道に投入され、2025年7月にサービスを開始しました。今回打ち上げ予定日が発表された「みちびき」5号機は、準天頂軌道に投入されます。

【▲ 準天頂衛星システム「みちびき」7機体制完成時の衛星の動きを地表に投影した図（Credit: JAXA）】

「みちびき」5号機には6号機に続いて、JAXAが開発を進めている高精度測位システム（ASNAV）の実証用アンテナが搭載されています。

JAXAによると、将来「みちびき」の衛星すべてに高精度測位システムが搭載されれば、スマートフォンのような一般的な受信機の測位精度は現在の5〜10mから1m程度にまで向上することが期待されるといいますから、身近な暮らしにも直接関わる重要な取り組みと言えます。

関連画像・映像

【▲ 「みちびき」6号機を搭載して2025年2月2日に打ち上げられた「H3」ロケット5号機（8号機と同じH3-22S形態）（Credit: JAXA）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

※タイトルに誤りがありました。2025年11月13日17時35分に修正しております