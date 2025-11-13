²¦Äç¼£»á¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×ÁÏÀß¤Ë¡ÖÍèÇ¯¡¢Ã¯¤¬Âè1²ó¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Ìîµå²ñ¤¬¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×
¡¡º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤·¤¿´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¡×¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²¦Äç¼£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ²ñÄ¹·óÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ê85¡Ë¤¬ÁÏÀß¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¹Í¤ÎËÁÆ¬¤ÇNPB¤Îºç¸¶ÄêÀ¬¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×ÁÏÀß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿²¦ºÂÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤âÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢100ÂÐ0¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂ¸ºß´¶¡¢¸ÀÆ°¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤ò¾ï¤Ë¤È¤¤á¤«¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÁÏÀß¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡£ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤¿¤ì¤¿¾Þ¤À¤È»×¤¦¡£ÍèÇ¯¡¢Ã¯¤¬Âè1²ó¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Áª¼ê¤â¡È¤è¤·Âè°ì²ó¤Ï²¶¤À¡É¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ìîµå³¦¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
