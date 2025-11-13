世界で活躍する日本人女子レスラーと“平成の歌姫”が貴重なプライベート2ショットを公開。意外な組み合わせに海外ファンからも反響が届いている。

【画像】日本人レスラーと“平成の歌姫”オフ感満載の私服2ショット

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが13日、自身のインスタグラムを更新。親交のある歌手・倖田來未との2ショットを公開した。

WWEメインロースターとして米国を拠点に活動するイヨは、10月26日に両国国技館大会で開催されたマリーゴールド所属の盟友・岩谷麻優とのビッグマッチのために一時帰国。「先月の一時帰国のときに、一足早くお誕生日プレゼントを持って行った」とのことで、11月13日が誕生日の倖田を先んじてお祝いしていたようだ。

2ショットで倖田は全身スカル柄の特徴的なジャージを着用。さらに「普通にそのままご飯屋さんにも行ってて、面白い&かわいかった」とイヨはその時の様子を振り返っている。

投稿には「素晴らしい2ショット」「倖田來未さんの着てらっしゃる服、ドミニク・ミステリオかと思った」「贈り物、気に入ってくれるといいね」「ワオ、私も倖田來未さんのファンです！」などとコメントされ、盛り上がっていた。

日本での束の間の充電期間を終えたイヨは、日本時間11日に放送されたWWE「RAW」にさっそく登場。日本公演でも大きな歓声を浴びた人気者リア・リプリーとのタッグ“RHIYO”として、同30日開催のプレミアムライブイベント（PLE）「サバイバーシリーズ・ウォーゲームズ」の大一番に臨む。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved