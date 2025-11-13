¾®³ØÀ¸¤ÎÎó¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß4¿Í¤Ò¤Æ¨¤² Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤ÍºáÈ½·è
¡¡ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç²¼¹»Ãæ¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ë¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°û¼ò¤Ò¤Æ¨¤²¤òÂª¤¨¤¿¼ÖºÜ¥«¥á¥é
¡¡Ãæ¹ñÀÒ¤Îûç¹¿Ë²Èï¹ð¡Ê43¡Ë¤Ï5·î¡¢»°¶¿»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÎó¤Ë¼Ö¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸4¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤Û¤«¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÎÈ¯³Ð¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ±ÛÃ«»ÙÉô¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤É¬Í×À¤ä¶ÛµÞÀ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ¨Áö¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ÎÈ¯³Ð¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢ÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÈ¿¾Ê¤·¡¢º£¸å¤Ï°ìÀÚ±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ûçÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë