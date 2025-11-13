クリエイターレーベル「Akaku（エーカク）」（アソビシステム）の第一弾企画となるイラスト展「いっぱいのものがたり展」が、12月12日（金）から12月25日（木）までの2週間、渋谷 CAFE GALLERY&OMIYAGE SHOP CCにて開催。1月に福岡、2月に大阪のCARBON COFFEEにて本展の巡回開催が決定した。

【画像】クリエイターレーベル「Akaku」の展覧会詳細

本展は「『一杯』から始まる、いっぱいの物語」をテーマに、日常の中にある一杯のドリンクが、アーティストの手によってそれぞれの物語として描かれる。来場者は「コーヒー」「カフェラテ」「ほうじ茶ミルク」などのカフェメニューを注文し、それらのドリンクをテーマに描かれた5名のアーティストによる作品を鑑賞。一杯のコーヒーから「夜ふかしの理 由」を見出すアーティストもいれば、「初めてのブラックコーヒー」を描くアーティストも。アーティストによってまったく違った味わいの物語を楽しむことができる。

カフェスペースでドリンクを味わいながら、視覚と味覚を通して作品の世界に入り込む、アートと日常が交わる「見る」だけではない「体験する」展示となっている。会場では作品を購入できるほか、このアート体験を日常に持ち帰るオリジナルグッズも販売。展示作品をそのままグッズのデザインに落とし込んだ雑貨やオリジナルドリップパックなど、日常の中でアートを感じられる商品を購入できる。アーティストたちが紡ぎ出すそれぞれの物語を体験できる展示となっている。

■参加アーティストasuka展示作品：お気に入りの服を着た日のカフェラテ ほかkakimaku展示作品：秘密のひとくちみかんジュース ほかナガミネショウコ展示作品：夜更かしの理由のコーヒー ほか葵山わさび展示作品：AM8:50（緑に染まる午前の抹茶ミルク） ほか新水展示作品：ほうじ茶ミルク「記憶から」 ほか

■オリジナルグッズマグカップ／ポストカード／トートバッグ／ポチ袋／ステッカー／Akaku EDITION オリジナルドリップ パック※グッズはオンラインストアASOBIMALL（https://asobisystem.shop/shops/creators）でも後日販売 予定

■カフェメニュー【レギュラーメニュー】コーヒー／カフェラテ／ココア／抹茶ミルク／ほうじ茶ミルク／みかんジュース／レモンサワー／ドーナツ【スペシャルドリンク】「いっぱいのものがたり」のフルーツポンチティー、一杯の中に、いっぱいの色、いっぱいの味、いっぱいの物語。本展限定の特別なフルーツティー。

主催：アソビシステム株式会社企画制作：KIRINZI inc.キーヴィジュアル・ロゴ制作：ナガミネショウコ

（文＝リアルサウンド ブック編集部）