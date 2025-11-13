タレント、モデルの藤田ニコル（27）が12日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。エゴサーチをやめられないことを明かした。

番組のテーマは「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女」。藤田は「新婚旅行中もエゴサが止まらないヤツ」として紹介された。

藤田は「去年に新婚旅行でハワイ行った」と夫・稲葉友との話題を切り出すと、切り出し、「私毎日してるんですけど、さすがに新婚旅行中はエゴサやめようと思って1日やめてみたんですよ。で次の日、朝プールサイドで1日分を全部見ました」と告白した。

MCのくりぃむしちゅー上田晋也から「やっぱり我慢できなくなった？」と聞かれると、藤田は「我慢できなくて、夫からも『ここまできてエゴサやるのはヤバいって』（言われた）」と明かした。

上田が「せっかくハワイとか行ってるのにエゴサとかすると急に現実に引き戻されたりとかしないの？」と聞くと、藤田は「プールサイドで自分の悪口を見てた」と告白しスタジオでは驚きの声が上がった。大久保佳代子は「病むぞメンタル」と忠告した

藤田は「いいことも見るようにしている」と明かし、「良いコメントをみるときは『にこるん』で見るようにしてて、悪いコメントを見るときは『藤田ニコル』で調べて、使い分けて」と“エゴサ術”を語った。