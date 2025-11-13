NHK¥É¥¥å¥á¥ó¥È72»þ´Ö¡ÖÀî¤Ù¤ê¤Î²È¡×¾¾ºê¥Ê¥ª¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½ÐÈÇ°ÜÀÒ¡¡26Ç¯¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¿·¶Ê
Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï13Æü¡¢NHKÁí¹ç¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È72»þ´Ö¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖÀî¤Ù¤ê¤Î²È¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¾¾ºê¥Ê¥ª¡Ê49¡Ë¤¬¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½ÐÈÇ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¾¾ºê¤Ï¡¢98Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²Ö¤Ó¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢99Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥ó¥°¡ÁºÇ½ª¾Ï¡Á¡×¤Ç¡ÖÇò¤¤¤è¡£¡×¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬»È¤ï¤ì¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¶¯¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¡¢Âç¿Í¤È»Ò¶¡¤Ê¤É¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë´¶À¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌµÆó¤Î²»³Ú¤ò²Î¤¤Â³¤±¡¢9Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£06Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È72»þ´Ö¡×¤Ç¡ÖÀî¤Ù¤ê¤Î²È¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢Á´À¤Âå¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÂåÉ½¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£16Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ð¥ó¥É¡Ö¼¯¤Î°ìÂ²¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢4Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£26Ç¯¤Ë¡¢¤ª¤è¤½11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¾¾ºê¥Ê¥ª¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢¤µ¤é¤Ë²»³ÚÅª¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£