Natsudaidaiが、新曲「徒歩7分」を11月12日に配信リリース。あわせてMVも公開した。

今作は、9月20日に開催されたNatsudaidai初のワンマンライブに向けて制作された作品。愛する人や友人など、それぞれの“大切な人”に会いたい気持ちを、タイトル「徒歩7分」の通り、歩く道のりで表現した1曲となっている。

ジャケットデザインは、昨年解散したバンド CHAIの元メンバーであり、作詞やアートワークなどマルチに活動しているYUUKIが同楽曲を聴いて描き下ろしたイラストを使用。今後、ライブでは欠かせないキラーチューンとなる作品に仕上がっているという。

MVには、Natsudaidaiとは初タッグとなるYouTuber／モデル／インフルエンサーのsowaが出演。アートワークにはYUUKIも参加し、現実世界からYUUKIの描く柔らかくて不思議な世界へ、sowaと一緒に吸い込まれるような世界観が表現された。たびたび変身するsowaのスタイリングや、こっそり出演するNatsudaidaiのメンバーの姿も収められている。

なお11月21日には、同じ誕生日であるNatsudaidaiの2人による新イベント『収穫祭』が東京の三軒茶屋 グレープフルーツムーンにて開催。サポートゲストには神林祥太（MPC）を迎える。会場のグレープフルーツムーンは、三軒茶屋駅から“徒歩7分”となっている。

＜Natsudaidai Nanae コメント＞

「徒歩7分」は、9月20日に開催されたNatsudaidai初のワンマンライブに向けて、いつも聴いてくれている皆さんへのプレゼントとして制作しました。ライブ会場に向かう道中や、帰り道の徒歩時間に、この曲がそのBGMになれたらいいなと思っています。タイトルは、駅からライブ会場までがちょうど徒歩7分くらいだったことから名付けました。日常の中にある“ほんの少しの距離”や“会いに行く時間”を、この曲と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。ジャケットは、YUUKIさんに手掛けていただき、タイトルの由来を思わせるキュートでクールな世界観に仕上げてくださいました。サビ部分は、ライブでみんなと一緒に歌えるように、口ずさみながらスキップしたくなるようなフレーズを意識しています。たくさんの人に届きますように。

＜YUUKI コメント＞

NATSUDAIDAIの新曲『徒歩7分』のジャケットを描かせていただきました！何度もループして聴けるような、気持ち良さと中毒性が心地よい曲だと思います。7分という短い時間をあなたはどう過ごすのか…NATSUDAIDAIの二人が偵察する、そんなイメージで描きました。ぜひ口ずさみながら聴いてみてください！

＜sowa コメント＞

この度、「徒歩7分」のミュージックビデオに出演させていただきました。今回、YUUKIさんが描いたイラストと、私の動きがどのように映像化されているのか楽しみです。ミュージックビデオの撮影中、「徒歩7分」をずっと聴いていてハマったので、皆さんもぜひ「徒歩7分」を毎日聴いて頑張って欲しいです！

