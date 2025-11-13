11月15日、綾瀬はるかのカレンダー『綾瀬はるか 2026カレンダー』が発売される。発売日が迫るなか、カレンダー撮影時のある“オフショット”が話題を呼んでいる。

話題となっているのは、綾瀬の事務所のスタッフのInstagramアカウント。10月15日以降、カレンダー撮影中の休憩や食事の様子を収めた写真や動画が公開されているが、とくにファンから好評なものが……。

「11月5日、『考えごと』と題し、パーカーを着た後ろ姿の綾瀬さんの動画がアップされました。待機中なのか、綾瀬さんは周囲を見渡した後、少し上を向いて考えこむような動作を見せています」（スポーツ紙記者）

終始、カメラには背を向けているが、この投稿のコメント欄には、

《後ろ姿も凄く可愛いです》

《考え事しているお姿さえ美しいです》

《後ろ姿も素敵すぎます》

など、ファンから絶賛の声が集まった。

綾瀬の“後ろ姿”が話題になるのは、今回が初めてではない。綾瀬が出演する、ユニクロのブラとキャミソールが一体化した商品「ブラトップ」のCMが、大きな注目を集めた。

「3月から放送されている『LifeとWear/親友』編で、綾瀬さんが上半身裸で背中を向けた状態で登場します。その後、ブラトップにシャツを羽織るのですが、その露出度の高さがSNSで話題になりました。同時に、綾瀬さんの引き締まった背中に驚く声もあがったのです」（芸能記者）

綾瀬は、2000年に芸能界入りして以降、多くのドラマや映画に出演してきた。年齢を重ねても変わらないスタイルが人気だが、陰ではストイックに努力を続けているようだ。

「定期的にジムに通い、家でも腹筋に特化したトレーニングをおこなっていると公言しています。2016年のドラマ『精霊の守り人』（NHK総合）で主演を務めた際には、槍使いの用心棒という役作りのため、腕立て200回、腹筋50回、背筋、スクワットなどで肉体改造したことも明かしていました。日ごろのトレーニングによって、“美ボディ”を維持しているのでしょう」（同前）

2025年は女優業に加え、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の司会を務める綾瀬。1年を締めくくり、2026年はファンにどんな“背中”を見せるのか。