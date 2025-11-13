『葬送のフリーレン』もう付き合っちゃえよ！ フェルン＆シュタルクの新ビジュアルにネット興奮「どっちのペアも推せる」
人気アニメ『葬送のフリーレン』の公式ファンブック「フリーレン＆ヒンメルがわかる魔法」「フェルン＆シュタルクがわかる魔法」が、12月18日に2冊同時発売されることが決定した。あわせて描き下ろしビジュアルが解禁され、絵柄がネット上で話題となっている。
【画像】もう恋人じゃん！体を密着…フェルン＆シュタルクの新ビジュアル
表紙はフリーレンとヒンメル、フェルンとシュタルク、それぞれ描き下ろしビジュアル。それぞれの名シーンの場面カットや名セリフ、キャストのスペシャル対談や設定資料も掲載された大充実の内容となっている。
「もう付き合っちゃえよ！」と言われるほどの、フェルンとシュタルクの2ショット描き下ろしビジュアルにネット上では「どっちのペアも推せる」「ヒンメルがフリーレンを見て、フェルンがシュタルク見てるの良い」「公式が狩りに来てるなぁ」「第3弾は「ラント＆ユーベルがわかる魔法」でひとつ」などと興奮している。
■「フリーレン＆ヒンメルがわかる魔法」
端から端までフリーレン＆ヒンメル特集！フリーレンとヒンメルの公式ファンブックが完成！魔王討伐に挑んだ冒険中の名シーンや名セリフを、大ボリュームの場面写真とともに振り返り、ふたりとふたりの関係性を掘り下げます！
種崎敦美＆岡本信彦が思い出エピソードを語り合うSP対談や、東地宏樹、上田燿司、スタッフ陣がフリーレン＆ヒンメルの魅力を語るインタビューを掲載！勇者一行の設定資料や原画・絵コンテも大充実！表紙は貴重な描き下ろしビジュアル！ファン必携の1冊！
■「フェルン＆シュタルクがわかる魔法」
1冊丸ごとフェルン＆シュタルク特集！
フェルンとシュタルクの公式ファンブックが登場！リーゲル峡谷での出会いからオイサーストまでの歩みを、たくさんの場面写真とともに振り返り、ふたりにフォーカス！
市ノ瀬加那＆小林千晃による思い出SP対談、種崎敦美、スタッフ陣がフェルン＆シュタルクの魅力を明かすインタビューを掲載！設定資料、原画、絵コンテも盛りだくさん！表紙は貴重な描き下ろしビジュアル！ ファン必見の1冊！
