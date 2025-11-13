上白石萌音が2026年10月5日、歌手デビュー10周年を迎える。10周年イヤー初のリリース作品として、デビュー作『chouchou』のコンセプトを踏襲した“映像作品にまつわる楽曲のカバー”とオリジナルを織り交ぜ、新たに制作するアルバム『texte』を2026年2月25日にリリースする。同アルバム『texte』のジャケット写真と収録楽曲の全貌が公開となった。

ジャケット写真は、デビュー作品を撮影した同じスタジオで同じカメラマンによって撮影された写真をもとに、イラストレーター加藤大により描かれたもの。デビュー作へのオマージュを感じさせるアートワークだ。

収録曲には、上白石が主人公のひとりを演じたNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌「アルデバラン」のカバーや、小林武史の新たなプロデュースによりレコーディングされた「Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜」をはじめ、12月5日公開映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』主題歌で、作詞をMONGOL800のキヨサクが手がけたオリジナル楽曲「奇跡のようなこと」などが並ぶ。「奇跡のようなこと」は11月26日の先行配信リリースも決定した。さらに、上白石の歌手デビュー曲「なんでもないや (movie ver.)」のカバーもアレンジを新たに再収録される予定だ。

初回限定盤の特典DVDには、10年前の初ライヴ会場である“青山 月見ル君想フ”にて開催された配信ライヴ＜Mone Kamishiraishi Special Live 105＞と当日のメイキング映像を収録。また、封入特典として初回限定盤と通常盤の初回プレスに応募抽選用シリアルナンバーも封入される。

そして、2026年3月に神戸と横浜で開催されるワンマンライヴ＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》＞の詳細も発表となった。スケジュールは、2026年3月21日および22日に神戸国際会館こくさいホール、3月29日にパシフィコ横浜 国立大ホールとなる。

初回限定盤

通常盤

■アルバム『texte』(読み：テキスト)

2026年2月25日(水)発売

CD予約リンク：https://lnk.to/mone_texte

【初回限定盤 (CD+DVD) 】

UPCH-7793 \5,500(税込)

・DVD収録内容：＜Mone Kamishiraishi Special Live 105＞ライヴ映像＋メイキング映像

【通常盤 (CDのみ) 】

UPCH-2291 \2,970(税込)

※初回限定盤と通常盤の初回プレスには、応募抽選用シリアルナンバーが封入。応募詳細は後日発表。

▼CD収録曲

1 BOTH SIDES NOW

映画『コーダ あいのうた』より

2 アルデバラン

NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』より

3 時をかける少女

映画『時をかける少女』より

4 AUDITION (THE FOOLS WHO DREAM)

映画『ラ・ラ・ランド』より

5 Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜

映画『スワロウテイル』より

6 奇跡のようなこと

映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』主題歌

7 変わらないもの texte ver.

劇場版アニメーション『時をかける少女』より

8 なんでもないや (movie ver.) texte ver.

映画『君の名は。』 より

●先着購入特典

・Amazon.co.jp：クリアファイル(A4サイズ予定)

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー

・応援店特典：『texte』メッセージカード

※応援店名は後日HPにて

・UNIVERSAL MUSIC STORE限定ファンクラブ購入特典：特典映像 視聴URL

※ファンクラブ「le mone do」会員の方でUNIVERSAL MUSIC STOREでご購入された方には特典映像を視聴できるURLをお送りいたします。

※「le mone do」会員かつUNIVERSAL MUSIC STOREで購入頂いた方のみが対象

※応援店特典も対象となります(予定数に達し次第配布終了いたします)

・視聴開始日：2026年2月25日(水)正午予定

・le mone do会員限定特典付きCD販売期間 : 2026年1月27日(火)23:59まで

■「奇跡のようなこと」配信リリース

2025年11月26日(水)配信開始

予約リンク：https://lnk.to/kisekinoyounakoto

※映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』主題歌

楽曲詳細：https://www.universal-music.co.jp/kamishiraishi-mone/news/2025-11-13/

■＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》＞

▼2026年

3月21日(土) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

open17:00 / start18:00

3月22日(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

open16:00 / start17:00

（問）キョードーインフォメーション https://kyodo-osaka.co.jp/

3月29日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

open17:00 / start18:00

（問）ディスクガレージ http://diskgarage.com/

▼チケット

・ファンクラブ会員限定記念グッズ付一般チケット：10,500円

・ファンクラブ会員限定記念グッズ付学割(中高生)チケット：8,500円

・ファンクラブ会員限定記念グッズ付学割(小学生)チケット：6,000円

・ファンクラブ会員限定一般チケット：8,000円

・ファンクラブ会員限定学割(中高生)チケット：6,000円

・ファンクラブ会員限定学割(小学生)チケット：3,500円

・一般チケット：9,000円

・学割(中高生)チケット：7,000円

・学割(小学生)チケット：4,500円

※全席座席指定・消費税込

※未就学児は、一般チケットをお持ちの保護者1名の同伴に限り1名まで入場可、膝上鑑賞

※学割チケットは2025年度の年齢・学年が対象

※ご入場時に身分証明書の確認を行う場合もございます。 学割チケットをご購入の方は学生証や保険証等を必ずお持ちください。

※ファンクラブ会員限定記念グッズは、「オリジナルブランケット」になります。

※ファンクラブ会員限定記念グッズ付チケットをご購入のお客様は、通常のシステム利用料の他に、1件に付き別途送料(950円税込)が必要となります

※ファンクラブ会員限定記念グッズの発送開始は2月中旬以降となります

【ファンクラブ先行予約】

受付期間：11月13日(木)18:00〜11月24日(月/祝)23:59

※応募方法はファンクラブサイトをご確認ください

※ファンクラブ先行は1公演につき上限2枚までの受付となります

※先着順ではありません

※お申し込み時に、プレイガイド会員登録の情報とファンクラブ会員登録の情報が一致しない場合は、落選となりますのでご注意ください。

上白石萌音オフィシャルファンクラブ「le mone do」

https://kamishiraishimone.com/signup

【オフィシャル先行予約】

受付期間：11月29日(土)10:00〜12月14日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/official/kamishiraishimone/

※1公演につき上限4枚までの受付となります

※先着順ではありません

◯主催企画制作：UNIVERSAL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC CREATIVE / WOWOW

◯協力：東宝芸能株式会社

