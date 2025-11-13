57歳・江口ともみ、美脚輝くミニ丈ウェアで夫・つまみ枝豆と“ペアルック風”ゴルフコーデ披露「2人とも若いっ！」「仲良し夫婦」
タレントの江口ともみ（57）が12日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントのつまみ枝豆（67）とともに『第44回 平尾昌晃チャリティゴルフトーナメント』に参加したことを報告し、夫婦ショットを披露した。
【写真】「2人とも若いっ！」ミニ丈ゴルフウェア姿でつまみ枝豆との夫婦ショットを披露した江口ともみ
投稿では、「毎年恒例の平尾昌晃チャリティゴルフトーナメント 今年でもう44回目」と紹介しながら、「とおさんとかあさんの今年のウェアはROUGH and SWELL 可愛いんだよぉ」とコメント。赤と白の“お揃い風セーター”姿で並ぶ2ショットを公開した。江口は「なんととおさんとゴルゴさんは色違いでお揃いだった」と明かし、イベントの和やかな雰囲気を伝えた。
さらに「スタート前は志穂お姉ちゃんのカメラで撮った写真を貰ったよ」「メンバーに恵まれてめっちゃ楽しかった」とつづり、矢部美穂（48）や橋本志穂（58）、かとうれいこ（56）らとの集合ショットも投稿。終始笑顔あふれる姿を見せた。
コメント欄には、「お揃いコーデがとっても素敵ですね」「2人とも若いっ！」「仲良し夫婦 ラブラブゴルフ 最高」「素敵なゴルフウェアですね」「志穂さんといのち！のゴルゴさんも和気あいあいと皆さん楽しそう」といった声が相次いでいる。
