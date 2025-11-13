上白石萌音ニューアルバム『texte』詳細発表！映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』主題歌「奇跡のようなこと」の先行配信リリースも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

上白石萌音が、2026年2月リリースのニューアルバム『texte』（読み：テキスト）の詳細を発表。また、同作から、映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』の主題歌「奇跡のようなこと」が11月26日に先行配信リリースされることが明らかとなった。

■デビュー作『chouchou』へのオマージュを感じさせるアートワーク

2026年10月5日に、歌手デビュ-10周年を迎える上白石萌音。アルバム『texte』（2026年2月25日リリース）は、デビュー作『chouchou』のコンセプトを踏襲した、映像作品にまつわる楽曲のカバーとオリジナルを織り交ぜた、全8曲収録の作品となる。

ジャケット写真は、デビュー作品を撮影した同じスタジオで、同じカメラマンにより撮影された写真を元にイラストレーターの加藤大により描き下ろし。デビュー作へのオマージュを感じさせるアートワークになっている。

収録曲は、上白石が主人公のひとりを演じたNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』の主題歌「アルデバラン」のカバー、小林武史のあらたなプロデュースによりレコーディングされた「Swallowtail Butterfly～あいのうた～」、映画『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』主題歌で、作詞をMONGOL800のキヨサクが手掛けたオリジナル楽曲「奇跡のようなこと」など。さらに上白石の歌手デビュー曲である「なんでもないや (movie ver.)」のカバーも、アレンジをあらたに再収録されるなど、期待感の高まる内容となっている。

そして、前述のとおり「奇跡のようなこと」が11月26日に先行配信されることが決定。こちらのジャケット写真も公開された。

■ワンマンライブ『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》』の詳細も発表

アルバムの初回限定盤の特典DVDには、上白石萌音が10年前に初ライブを行った会場・青山 月見ル君想フにて開催された配信ライブ『Mone Kamishiraishi Special Live 105』の模様と、当日のメイキング映像を収録。また、封入特典として、初回限定盤と通常盤の初回プレスには応募抽選用シリアルナンバーも封入される（応募抽選の詳細は追って発表）。

そして、2026年3月に開催されるワンマンライブ『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》』の詳細も発表。10年の歌手活動の中で研鑽が積まれた歌の魅力を、ぜひ会場でぜひ体感しよう。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「奇跡のようなこと」

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『texte』

＜収録曲＞

M1. BOTH SIDES NOW 映画 『コーダ あいのうた』より

M2. アルデバラン NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』より

M3. 時をかける少女 映画 『時をかける少女』より

M4. AUDITION （THE FOOLS WHO DREAM） 映画 『ラ・ラ・ランド』より

M5. Swallowtail Butterfly～あいのうた～ 映画 『スワロウテイル』より

M6. 奇跡のようなこと 映画『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』主題歌

M7. 変わらないもの texte ver. 劇場版アニメーション『時をかける少女』より

M8. なんでもないや（movie ver.） texte ver. 映画『君の名は。』より



■ライブ情報

『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》』

2026年

03/21（土）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

03/22（日）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

03/29（日）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

■映画情報

『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』

12月5日（金）全国公開

出演：板垣李光人 中村倫也

天野宏郷 藤井雄太 茂木たかまさ 三上瑛士

監督：久慈悟郎 脚本:西村ジュンジ・武田一義

原作：武田一義「ペリリュー ―楽園のゲルニカ―」（白泉社・ヤングアニマルコミックス）

主題歌：上白石萌音「奇跡のようなこと」（UNIVERSAL MUSIC / Polydor Records）

配給：東映

(C)武田一義・白泉社／2025「ペリリュー －楽園のゲルニカ－」製作委員会

