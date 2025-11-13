11月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは401銘柄。東証終値比で上昇は181銘柄、下落は189銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは37銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は155円安と売られている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6181> タメニー 150 +37（ +32.7%）

2位 <6578> コレックＨＤ 357 +80（ +28.9%）

3位 <2385> 総医研ＨＤ 246 +50（ +25.5%）

4位 <6834> 精工技研 13500 +2380（ +21.4%）

5位 <3496> アズーム 6230 +1000（ +19.1%）

6位 <300A> ＭＩＣ 3215 +500（ +18.4%）

7位 <7455> パリミキＨＤ 551 +80（ +17.0%）

8位 <3904> カヤック 515 +71（ +16.0%）

9位 <4937> ワクー 1690 +224（ +15.3%）

10位 <4256> サインド 1145 +150（ +15.1%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <5138> リベース 891.4 -268.6（ -23.2%）

2位 <5858> ＳＴＧ 1784.2 -485.8（ -21.4%）

3位 <285A> キオクシア 10420 -2605（ -20.0%）

4位 <7066> ピアズ 510 -100（ -16.4%）

5位 <4069> ブルーミーム 1540 -298（ -16.2%）

6位 <281A> インフォメテ 583 -100（ -14.6%）

7位 <4192> スパイダー 363 -58（ -13.8%）

8位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 669 -105（ -13.6%）

9位 <5707> 東邦鉛 603 -94（ -13.5%）

10位 <6239> ナガオカ 1282 -199（ -13.4%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3089 +73.0（ +2.4%）

2位 <5706> 三井金属 19800 +400（ +2.1%）

3位 <3099> 三越伊勢丹 2560 +47.5（ +1.9%）

4位 <7186> 横浜ＦＧ 1175 +18.5（ +1.6%）

5位 <8304> あおぞら銀 2305 +26.0（ +1.1%）

6位 <2413> エムスリー 2657 +27.5（ +1.0%）

7位 <4568> 第一三共 3449 +24.0（ +0.7%）

8位 <6976> 太陽誘電 3330 +22.0（ +0.7%）

9位 <4063> 信越化 4673 +30（ +0.6%）

10位 <8591> オリックス 4074 +19（ +0.5%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4004> レゾナック 5220 -701（ -11.8%）

2位 <6473> ジェイテクト 1490.4 -125.6（ -7.8%）

3位 <6361> 荏原 4190 -353（ -7.8%）

4位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 3560.1 -162.9（ -4.4%）

5位 <9843> ニトリＨＤ 2440 -64.0（ -2.6%）

6位 <2269> 明治ＨＤ 3070.1 -77.9（ -2.5%）

7位 <9007> 小田急 1625 -32.0（ -1.9%）

8位 <9984> ＳＢＧ 20860 -310（ -1.5%）

9位 <6920> レーザーテク 28930 -300（ -1.0%）

10位 <5801> 古河電 10750 -100（ -0.9%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



株探ニュース

