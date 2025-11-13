　11月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは401銘柄。東証終値比で上昇は181銘柄、下落は189銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは37銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は155円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6181>　タメニー　　　　　　150　　 +37（ +32.7%）
2位 <6578>　コレックＨＤ　　　　357　　 +80（ +28.9%）
3位 <2385>　総医研ＨＤ　　　　　246　　 +50（ +25.5%）
4位 <6834>　精工技研　　　　　13500　 +2380（ +21.4%）
5位 <3496>　アズーム　　　　　 6230　 +1000（ +19.1%）
6位 <300A>　ＭＩＣ　　　　　　 3215　　+500（ +18.4%）
7位 <7455>　パリミキＨＤ　　　　551　　 +80（ +17.0%）
8位 <3904>　カヤック　　　　　　515　　 +71（ +16.0%）
9位 <4937>　ワクー　　　　　　 1690　　+224（ +15.3%）
10位 <4256>　サインド　　　　　 1145　　+150（ +15.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5138>　リベース　　　　　891.4　-268.6（ -23.2%）
2位 <5858>　ＳＴＧ　　　　　 1784.2　-485.8（ -21.4%）
3位 <285A>　キオクシア　　　　10420　 -2605（ -20.0%）
4位 <7066>　ピアズ　　　　　　　510　　-100（ -16.4%）
5位 <4069>　ブルーミーム　　　 1540　　-298（ -16.2%）
6位 <281A>　インフォメテ　　　　583　　-100（ -14.6%）
7位 <4192>　スパイダー　　　　　363　　 -58（ -13.8%）
8位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　669　　-105（ -13.6%）
9位 <5707>　東邦鉛　　　　　　　603　　 -94（ -13.5%）
10位 <6239>　ナガオカ　　　　　 1282　　-199（ -13.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3089　 +73.0（　+2.4%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　19800　　+400（　+2.1%）
3位 <3099>　三越伊勢丹　　　　 2560　 +47.5（　+1.9%）
4位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1175　 +18.5（　+1.6%）
5位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2305　 +26.0（　+1.1%）
6位 <2413>　エムスリー　　　　 2657　 +27.5（　+1.0%）
7位 <4568>　第一三共　　　　　 3449　 +24.0（　+0.7%）
8位 <6976>　太陽誘電　　　　　 3330　 +22.0（　+0.7%）
9位 <4063>　信越化　　　　　　 4673　　 +30（　+0.6%）
10位 <8591>　オリックス　　　　 4074　　 +19（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　 5220　　-701（ -11.8%）
2位 <6473>　ジェイテクト　　 1490.4　-125.6（　-7.8%）
3位 <6361>　荏原　　　　　　　 4190　　-353（　-7.8%）
4位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 3560.1　-162.9（　-4.4%）
5位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2440　 -64.0（　-2.6%）
6位 <2269>　明治ＨＤ　　　　 3070.1　 -77.9（　-2.5%）
7位 <9007>　小田急　　　　　　 1625　 -32.0（　-1.9%）
8位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　20860　　-310（　-1.5%）
9位 <6920>　レーザーテク　　　28930　　-300（　-1.0%）
10位 <5801>　古河電　　　　　　10750　　-100（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

