¡ÖÍß¤·¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤¤¤º¤ìÇã¤¦¤«¡×¤Ï¼êÃÙ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡ª¡¡Îø¤¤¾Ç¤¬¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬Çã¤¤»þ¤ÊÍýÍ³
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¤¤¤Þµì¼Ö¡¦¥Í¥ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·Çã¤¤»þ¤òÆ¨¤¹¤È¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¢£²ÈÄí¡¦»Å»ö¡¦²ÃÎð¡¦Ë¡²þÀµ¤Ê¤É¤¬¼«Í³¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¢£¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬Çã¤¤¤É¤¤Ç¤¢¤ê¸å²ù¤·¤Ê¤¤·èÃÇ¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦Çã¤¨¤Ê¤¤¤«¤â
¡ÖÏ·ÇÌ¿´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Û©¤¯¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢´º¤¨¤Æ¤¤¤ï¤»¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¼¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Ï·ÇÌ¿´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖÏ·³²¡×´Ý½Ð¤·¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü10Ç¯¸å¡¦20Ç¯¸å¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤â¤·¤ä¤È»×¤¤¡¢Æ±»þ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤ï¤æ¤ëµì¼Ö¤ª¤è¤Ó¥Í¥ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÃ±½ã¤«¤ÄÁêÂÐÅª¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤È¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¤È¤¦¤È¤¦Çã¤¤»þ¤òÆ¨¤·¤¿¿Í¤ò²¿¿Í¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬Çã¤¤¤É¤¡×¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë5Ç¯¡¢10Ç¯¤È»þ¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇã¤¤»þ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü·ëº§¤·¤¿¤é¾è¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â2¥É¥¢¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ê¤Ä¤Å¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹ëµ¤¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿È½Å¤ÎÔü¤µ¤ó¤ò½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¤Æ»ºÉØ¿Í²Ê¤Ë¹Ô¤¡¢Ìµ»ö¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¥ê¥ä¥·¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òºÜ¤»¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö±ü¤µ¤Þ¤Ï¿´¤¬¹¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÏ©¾å¤Ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡¢¤½¤ì¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÍý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤âÅÅÆ°¤Ç¥É¥¢¤¬³«ÊÄ¤Ç¤¤Æ¡¢¼¼Æâ¤¬¹¤¯¤Æ¡¢¥ê¥ä¥·¡¼¥ÈÍÑ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÄÉ²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤·¤¯¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ¡¢Ë°¤¤¿¤é¤½¤Î¤¦¤Á»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤Î°Õ»×¤äËÜ²»¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢²ÈÄí¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü¾è¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ²ñ¼Ò¤Ç¤âÎ©¾ì¤¬°Î¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÀÕÇ¤¤â½Å¤¯¤Ê¤ê¡£»Å»öÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æµ¢Âð¸å¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢µÙÆü½Ð¶Ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤Ü¤Ê¤¤ËÅù¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ñ¥Ñ¤¬Í·¤Ó¤Û¤¦¤±¤Æ¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢µ¢Âð¤·¤¿¤é²È¤Î¤Ê¤«¤¬¥¬¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ±ü¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²»¿®ÉÔÄÌ¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎ¥º§¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ôü¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤«¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²È»ö°é»ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¡¢¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼«Í³»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤Î¿ÉÊú¤Ç¤¹¡£
¼ã¤µ¤È¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¤¬µÈ
¡üµ¤ÎÏ¡¦ÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡¤É¤ì¤Û¤ÉÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÀáÀ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ï·¤¤¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï²¿¿Í¤¿¤ê¤È¤âÈò¤±¤Æ¤È¤ª¤ì¤Ê¤¤½ÉÌ¿¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Õ¤È¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ê¤é¡Ö¤è¤·¡ª¡¡Áö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤«¡ª¡ª¡×¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Öº£Æü¤ÏÈè¤ì¤¿¤«¤é¿²¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹»þ´Ö¡¢¥Õ¥ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ÖÃæÇñ¤ò¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤¬ÄË¤¤¡¢Ìë´Ö¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤¬¥Á¥«¥Á¥«¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¼ã¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡ÖÏ·¤¤¡×¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤¤¬É¬¤ºË¬¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤¬¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üË¡²þÀµ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¿·µ¬ÅÐÏ¿¤«¤é13Ç¯·Ð²á¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ª¤è¤ÓLP¥¬¥¹¼Ö¤Ï¼«Æ°¼ÖÀÇ¤¬Ìó15¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Ï11Ç¯¤ÇÀÇÎ¨¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½ÅÎÌÀÇ¤Ï¿·µ¬ÅÐÏ¿¤«¤é13Ç¯·Ð²á¤ÇÌó15¡ó¡¢¤½¤·¤Æ18Ç¯·Ð²á¤¹¤ë¤È¤è¤ê²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤ª¤¤Þ¤¿¤Ï¼Ö¸¡¤Î¤¿¤Ó¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤¿ÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ï°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÇ¿·¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤³¤ÎÀÇÎ¨¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ù¤Ä¤ÎÀÇÎ¨¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Çµì¼Ö¤ª¤è¤Ó¥Í¥ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¶ì¤·¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Þ¤È¤á¡§¡Ö¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬Çã¤¤¤É¤¡×¡£¤½¤ì¤òÆ¨¤¹¤È¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸Â¤é¤º¡Ö¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬Çã¤¤¤É¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¤¾ò·ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Æ¤Ð°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë´üÂÔ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇã¤¤¤É¤¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë°Ê¾å¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¥ê¥¹¥¯¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°Õ¤ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢µ¤ÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¤È¤¤Ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ï·ÇÌ¿´¤Ê¤¬¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£