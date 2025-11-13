平原綾香が自身のXを更新し、玉置浩二との豪華な2ショットを公開した。。

■平原、「歌の次元を超えて、音楽を届けてくれる」と玉置に最高の賛辞

【写真】マスク姿でグッドポーズをする玉置浩二に寄り添う平原綾香

平原は、11月11日に東京ガーデンシアターで行われたライブ『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』を訪れたことを報告。

本投稿は、「生のコンサートやCDで聴き続けてはや36年になる大好きな音楽家、玉置浩二さん」と綴り、バックヤードでの玉置との2ショットを披露した。グッドポーズを作る玉置に、星型の模様が入った黒ドレス姿の平原がギュッと寄り添っている。

さらに、「昔も今も変わらず最高を更新し続けている人」「気に入ったフレーズを何度もニコニコと歌い まるでこどもみたいに音符と言葉で遊ぶ人」「エレベーターの扉が閉まるまで目を合わせて手を振り続けてくれる人」「おすすめの飴ちゃんをくれる人」「『綾香ちゃん、紹介するよ。俺の全てを知ってる人、平原まことさん！』と娘の私に実の父を紹介してくれる人」と記して「どれも大切で愛しい思い出」と、玉置の印象や思い出を書き連ねた。

また、平原は「だけど、父と母には浩二さんとの思い出が私の何倍もあるのだろう」と綴り、2021年に亡くなった自身の父親でサックス奏者の平原まことさんと玉置浩二の長年にわたる温かい交流についても言及した。続けて、「当時5歳だった私を抱っこしてくれた浩二さん。恥ずかしくて、私は思わず寝たふりしたことを今でも覚えている」など思い出を綴っている。

そして「歌の次元を超えて、音楽を届けてくれる世界でたったひとりのMr. PERFECT。玉置浩二さん。ずっとずっと、歌い続けていてください」とリスペクトに溢れた言葉で締めくくった。

