「ディセンダント」シリーズの最新作『ディセンダント: ウィキッド・ワンダーランド』が、2026年にディズニープラスで配信されることが決定！

2025年11月13日に香港ディズニーランド・リゾートで開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」にて発表されました。

2024年のヒット作『ディセンダント4: ライズ・オブ・レッド』の続編となり、レッドとクロエの新たな冒険が描かれます。

ディズニープラス『ディセンダント: ウィキッド・ワンダーランド』

配信：2026年 ディズニープラスで配信

「ディセンダント」シリーズ最新作となる『ディセンダント: ウィキッド・ワンダーランド』

2024年のヒット作『ディセンダント4: ライズ・オブ・レッド』でのタイムトラベルの冒険の後、レッド (キャントラル) とクロエ (ベイカー) が、おとぎ話で言う「末永く幸せに暮らしましたとさ」の本当の意味を探しに再び旅に出ます。

物語は主に現代のワンダーランドを舞台としながら、新旧のさまざまなキャラクターたちが登場します。

本作では、新キャラクターの「チェシャ猫」が登場することも明かされています。

前作のラストで警告されていた「時間の流れを変えた場合の代償は大きい」という言葉が何を意味しているのかが、本作で描かれます。

2026年にディズニープラスで配信される『ディセンダント: ウィキッド・ワンダーランド』の紹介でした。

