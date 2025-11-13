ソイ・チェン 監督作『マッド・フェイト 狂運』ポスター＆予告解禁 良心が壊滅する、奇跡と感動のパラノイアワールド
『エレクション 黒社会』のラム・カートンと香港の人気男性グループ・MIRRORのロックマン・ヨンがダブル主演する香港映画『命案 Mad Fate』（原題）が、邦題を『マッド・フェイト 狂運』として、2026年1月2日より全国順次公開されることが決まった。併せて、本ポスター、本予告、場面写真が解禁された。
【動画】サイコパス青年と占い師マスターの運命が交錯『マッド・フェイト 狂運』本予告
第73回ベルリン国際映画祭でワールドプレミア上映され、第47回香港國際電影節のオープニングを飾り、第42回香港電影金像獎にて最優秀監督賞、脚本賞、編集賞の3冠に輝き、他7部門にノミネートされた本作。
プロデュースを務めるのは香港ノワールの巨匠ジョニー・トー。監督は、香港スラム街の圧倒的美術演出が印象的な『リンボ』（2021）で東京国際映画祭ほか世界の映画祭で絶賛され、最新作『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のメガヒットで絶対的な評価を得たソイ・チェン。
主演のラム・カートンは、アンディ・ラウが創立したFocus（亨泰環宇有限公司）の所属俳優となり、『エレクション 黒社会』（2005年）など数々のジョニー・トー監督作品に出演。『大樹は風を招く』（16年）では、「第36回香港電影金像獎」最優秀主演男優賞を受賞し、プロデューサーとしても活躍している。本作ではエキセントリックな熱血占い師を個性豊かに演じている。
もう一人の主演、ロックマン・ヨンは、端正なルックスとは相反する変態的な役どころを見事に演じ切っている。
本ポスターには、今にも事件が起きそうな様子の2人の男が描かれている。おびえた表情をみせているのは、熱血占い師マスターのホイ（ラム・カートン）。“誰でもいいから殺したい”とナイフを突きつけるサイコパス青年シウは、香港の人気男性グループ・MIRRORのロックマン・ヨンが演じている。
本予告には、祈りをささげる熱血占い師マスター・ホイ（ラム・カートン）と、両親から「また刑務所行きだぞ」ととがめられるも「俺は異常者だ。俺の血がそうさせる」と凶器を持ち、猫に襲いかかろうとしているサイコパス青年シウ（ロックマン・ヨン）が描かれている。雨の日に起こる“娼婦（しょうふ）連続殺人事件”をきっかけに2人の男は出会い、運命が交錯していく。「（殺人を）考えようとしなくても勝手に思い浮かぶ」と自身の衝動を抑えられないシウに、「運命に屈するのか？ 戦い続けろ！」とホイは諦めずに説得する。だが、最後に「私どう？ 出会ったのは運命だもの」と娼婦に言い寄られるシウが凶器を強く握りしめている様子が映し出される。
場面写真には、雨の中たたずむサイコパス青年シウや、さまざまな方法で占っている様子の熱血占い師マスター・ホイが描かれている。2人が激しく争っている場面写真には、これから起こる事件の予兆を感じさせるワンシーンが描かれている。
映画『マッド・フェイト 狂運』は、2026年1月2日より全国順次公開。
