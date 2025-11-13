考察ミステリードラマ『身代金は誘拐です』1月スタート “誘拐犯からの犯行声明”公開！
ドラマ 『身代金は誘拐です』が、読売テレビ・日本テレビ系にて2026年1月8日より毎週木曜23時59分に放送されることが決まった。併せて、“誘拐犯からの犯行声明”と打ち出された映像が解禁された。主演2名が誰なのかを幼少期の写真から視聴者に考察させる異例の企画となっている。
【写真】本物のアナウンサーも登場！ 誘拐犯からの犯行声明（PR映像）より
本作は、子どもを誘拐された家族が誘拐犯になる、ノンストップ考察ミステリー。脚本は大林利江子が手掛ける。
誘拐犯から要求されたのは、「身代金」ではなく「別の子ども」の誘拐だった。
8歳の娘を誘拐された夫婦にかかってきた一本の電話。「その子を誘拐しなければ、あなた達の娘を殺します」。前代未聞の脅迫に戸惑う夫婦。良心か…わが子の命か…。娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断は、自らも“誘拐犯”となることだった。
愛する娘を救うため、被害者から一転、加害者になることを選んだ夫婦の運命は？ なぜ犯人はターゲットを直接誘拐せず、無関係の家族を巻き込んだのか？
解禁となった映像には、本作で子どもを誘拐されてしまう夫婦（主演2名）の幼少期の写真が掲示され、この人物がいったい誰なのかを考察。当たった人には抽選で総額100万円分が当たるという異例の企画を実施する。
PR映像でありながら、実際のニュース映像を見ているかのような緊迫感を演出するため、平日夕方のニュース番組『かんさい情報ネット ten .』でメインキャスターを務める中谷しのぶアナウンサーが実際に出演。さらに本日11月13日19時より生放送される『ベストヒット歌謡祭2025』の会場となる大阪城ホールでは、開場から放送前の会場内映像モニターでも、このPR映像がロール放映される。
ドラマ 『身代金は誘拐です』は、読売テレビ・日本テレビ系にて2026年1月8日より毎週木曜23時59分放送。
